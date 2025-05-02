Як зняти жалюзі з вікна: покрокова інструкція для вертикальних, горизонтальних і рулонних ролетів

Більш сучасні на вигляд і менш клопіткі у догляді жалюзі стали справжньою знахідкою для господинь, які не в захваті від частого прання численних штор. Та все ж час від часу й жалюзі потрібно знімати та мити. Як зняти жалюзі з віконної рами та зробити це правильно, не пошкодивши механізму — читай у нашому матеріалі.

Існують різні види жалюзі, ми розглянемо, як зняти найпоширеніші види жалюзі: горизонтальні. вертикальні, рулонні й ролети “день ніч”.

Як зняти горизонтальні жалюзі

Горизонтальні жалюзі — один із найрозповсюдженіших варіантів. Вони легко миються і довго служать. Якщо розглянути процес їхнього демонтажу детально, то виявиться, що зняти горизонтальні жалюзі з кріплення зовсім нескладно.

Зніми кришки, їх чимало й вони кріпляться у кількох місцях. Підніми пластини нагору і подивись на верхню планку, помітиш там спеціальні фіксатори, потягни їх праворуч та на себе. Потім зніми карниз і потягни жалюзі на себе та вниз. Можеш знімати всю конструкцію.

Простий спосіб, як зняти рулонні жалюзі (тканинні ролети)

Рулонні жалюзі ще називають тканинними ролетами, їх доволі просто помити, але зробити це краще у ванній, а не на вікні. Тож як зняти тканинні ролети з пластикових вікон?

Підніми штору: намотай її на вал за допомогою ланцюжкового управління. Ролета змотана, можна відстібнути кронштейни. Клацни з кронштейнів заглушки. Підніми рулон з ролетою у вертикальних пазах кронштейнів, які відкриті у верхній частині. Зніми рулон. Видали гвинти кронштейнів за допомогою шурупокруту або викрутки. Штора у твоїх руках.

Як зняти жалюзі день-ніч

На відміну від звичайних жалюзі, тканинні ролети “день-ніч” виготовлені зі спеціальної тканини, в якій прозорі смужки чергуються з непрозорими. При підійманні чи опусканні жалюзі смужки зміщуються і в потрібній мірі затемнюють приміщення. Вони бувають з різними системами кріплень, тож обирай, який спосіб згодиться тобі.

1. Якщо жалюзі кріпляться за допомогою фіксатора типу “ластівка”, підчепи їх викруткою або пальцями та повільно витягни назовні конструкцію.

2. Якщо ролети кріпляться за допомогою шурупів, підніми ламелі, руками зніми заглушки, якщо вони є, і відкрути шурупи за допомогою викрутки або шурупокрута.

Як зняти вертикальні жалюзі та як упакувати їх на зберігання

Якщо у тебе в планах ремонт або переїзд, також може з’явитися потреба зняти ролети. Як саме це зробити — читай далі.

Відчепи нижній ланцюжок з обважнювачів ламелей, стежачи за тим, щоб не пошкодити вушка обважнювачів. Намотай ланцюжок на зразок котушки. Акуратно зніми ламелі по одній. Згорни ламелі в рулон і упакуй (якщо на зберігання) у водонепроникну упаковку. Карниз від вертикальних жалюзів зніми з кріплень (відстібні кліпси, які тримають його зверху), намотай на нього шнури управління та зафіксуй їх. От і все.

Сподіваємося, наш матеріал допоміг тобі розібратися, як саме зняти жалюзі з вікна, й цей процес тепер не здається тобі складним.

Раніше ми писали про ролети день-ніч.

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