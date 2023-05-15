Легко чистяться і надійні! Які ще є причини купити жалюзі день-ніч

Якщо ви хочете конструкцію, яка стане чудовим захистом не тільки від сонячних променів, а й сторонніх очей, рекомендуємо звернути увагу на жалюзі день ніч. Вони забезпечують відмінну звукоізоляцію та затемнення, виготовляються з практичних високоякісних матеріалів, які не викликають алергічної реакції.

Виріб легко чиститься, відрізняється надійністю та довговічністю, представлений у трьох варіантах: повне перекриття (абсолютна темрява), часткове (напівтемрява), прокручування для максимально яскравого освітлення.

Переваги й недоліки

Конструкція відрізняється низкою переваг, завдяки яким заслужила таку високу популярність:

100% захист від яскравих сонячних променів;

створення у приміщенні оптимального мікроклімату;

стійкість до спалаху, якщо починає плавитися, не виділяє токсичних речовин;

легкий догляд, який не викликає будь-яких складнощів;

стійкість до негативного впливу навколишніх факторів та зносу;

стильний та естетичний дизайн.

До мінусів відноситься інколи велика вартість, обумовлена складністю виробництва і складною конструкцією (складається з двох видів тканини). Деяким недоліком вважають темний шар виробу, який є захистом від яскравого сонця.

Компанія Jaluzi Service пропонує широкий асортимент високої якості. Крім жалюзі день ніч тут можна знайти римські та рулонні штори, вертикальні, горизонтальні та плісовані жалюзі. Весь товар сертифіковано, на нього надаються гарантії. За бажанням можна замовити виготовлення за індивідуальними мірками. Вам точно сподобається покупка та якість обслуговування, адже менеджери завжди намагаються йти назустріч клієнтам.

Правила вибору

При виборі потрібно враховувати кілька моментів. Наприклад, звертайте увагу на склад і якість використовуваних тканин, особливо якщо віддаєте перевагу натуральним матеріалам.

Колір повинен не тільки тішити око, а й підходити під загальний інтер’єр. Враховуючи широке розмаїття, ви легко підберете найбільш підходящий варіант, який чудово впишеться в дизайн приміщення.

Виріб простий у використанні, дозволяє самостійно регулювати інтенсивність світлових потоків. Ця функція дуже важлива і з нею варто розібратися. При виготовленні смужок використовуються спеціальні інноваційні технології та професійне обладнання, шляхом чого вони виходять ідеально рівними.

Важливим критерієм є розмір жалюзі день ніч, що залежить від параметрів вікна. Перед покупкою необхідно виконати виміри віконного отвору з максимальною точністю, інакше конструкція може не підійти.

За технологією день ніч виготовляються такі види жалюзі: мультифактурні (гарантують максимальне затемнення), горизонтальні (оптимальні для панорамних вікон), подвійні (служать чудовим захистом від спеки, мають благородний та привабливий вигляд), класичні (підходять для будь-якого стилю інтер’єру). Вибір конструкції залежить від дизайну приміщення та ваших індивідуальних смакових уподобань.

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