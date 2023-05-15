Легко чистятся и надежны! Какие еще есть причины купить жалюзи день-ночь

Если вы хотите конструкцию, которая станет превосходной защитой не только от солнечных лучей, но и посторонних глаз, рекомендуем обратить внимание на жалюзи день ночь. Они обеспечивают отличную звукоизоляцию и затемнение, изготавливаются из практичных высококачественных материалов, не вызывающих аллергической реакции.

Изделие легко чистится, отличается надежностью и долговечностью, представлено в трех вариантах: полное перекрытие (абсолютная темнота), частичное (полумрак), прокрутка для максимально яркого освещения.

Преимущества и недостатки

Конструкция отличается рядом преимуществ, благодаря которым заслужила такую высокую популярность:

100% защита от ярких солнечных лучей;

создание в помещении оптимального микроклимата;

стойкость к возгоранию, если начинает плавиться, не выделяет токсичных веществ;

легкий уход, не вызывающий каких-либо сложностей;

стойкость к негативному воздействию окружающих факторов и износу;

стильный и эстетичный дизайн.

К минусам относится не маленькая цена, обусловленная сложностью изготовления и непростой конструкцией (состоит из двух видов ткани). Некоторые недостатком считают темный слой изделия, который служит защитой от яркого солнца.

В компании Jaluzi Service представлен широкий ассортимент высокого качества. Помимо жалюзи день ночь здесь можно найти римские и рулонные шторы, вертикальные, горизонтальные и плиссированные жалюзи. Весь товар сертифицирован, на него предоставляются гарантии. При желании можно заказать изготовление по индивидуальным меркам. Вам точно понравится покупка и качество обслуживания, ведь менеджеры всегда стараются идти навстречу к клиентам.

Правила выбора

При выборе необходимо учитывать несколько моментов. Например, обращайте внимание на состав и качество используемых тканей, особенно если отдаете предпочтение натуральным материалам.

Цвет должен не только радовать глаз, но и подходить под общий интерьер. Учитывая широкое разнообразие, вы без труда подберет наиболее подходящий вариант, который превосходно впишется в дизайн помещения.

Изделие простое в использование, позволяет самостоятельно регулировать интенсивность световых потоков. Данная функция очень важна и с ней стоит разобраться. При изготовлении полосок используются специальные инновационные технологии и профессиональное оборудование, за счет чего они получаются идеально ровными.

Важным критерием является размер жалюзи день ночь, зависящий от параметров окна. Перед покупкой необходимо выполнить замеры оконного проема с максимальной точностью, в противном случае конструкция может не подойти.

По технологии день ночь изготавливаются следующие виды жалюзи: мультифактурные (гарантируют максимальное затемнение), горизонтальные (оптимальны для панорамных окон), двойные (служат превосходной защитой от жары, имеют благородный и привлекательный вид), классические (подходят для любого стиля интерьера). Выбор конструкции зависит от дизайна помещения и ваших индивидуальных вкусовых предпочтений.

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