Допоможеш чи пройдеш повз? Чи вмієш ти надавати першу домедичну допомогу?

Трапляються ситуації, коли людині поруч стає погано. Знепритомніла, впала, можливо, щось гірше.

У подібних обставинах ми часто губимося і не знаємо, що робити.

Хоч всі слухали базовий курс домедичної допомоги в школі, все, що лишається — дати понюхати нашатирний спирт.

Але це не може врятувати у всіх випадках.

Що робити, коли перелом чи відкрита рана? Або ж інсульт чи інфаркт. А якщо побачиш людину на вулиці, ти підійдеш їй допомогти чи проігноруєш, бо не знаєш, що робити?

Більшість українців не вміють робити масаж серця і штучне дихання, а просто викликають швидку. Але за той час, поки вона доїде, людина вже може померти.

Ми хочемо дізнатися, чи володієш ти базовими знаннями домедичної допомоги.

Раніше ми розповідали, що робити у надзвичайній ситуації.