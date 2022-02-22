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Допоможеш чи пройдеш повз? Чи вмієш ти надавати першу домедичну допомогу?

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Лютого 2022, 19:00
Перша домедична допомга
Фото: Pexels, Unsplash

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Допоможеш чи пройдеш повз? Чи вмієш ти надавати першу домедичну допомогу?
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