Через повномасштабні воєнні дії багато чоловіків пішли на фронт боронити рідну країну, залишивши дружин самостійно виховувати дітей та дбати про сім’ю. Це суттєво вплинуло на фінансовий стан українських родин, психологічну складову та відносини у родинах.

Про зміну ролей та важливі проблеми, які підсвітила повномасштабна війна, розповіло дослідження Gradus Research.

Як змінилося становище жінок у сім’ї після 24 лютого 2022

Масштабні воєнні дії однозначно змінили життя усіх українців. Для багатьох жінок це стало й випробовуванням на силу та витримку, адже вони переймаються за коханих на фронті й водночас дбають про дітей вдома.

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Команда Gradus Research провела дослідження трьох груп респонденток: дружин військовослужбовців, ВПО та тих, які повернулися з-за кордону.

Отож, дослідження показало: найбільше змінилося життя тих жінок, що чекають своїх чоловіків із фронту.

— Результати дослідження демонструють, що серед трьох груп респонденток життя дружин військовослужбовців змінилося найбільше. 54% з них декларують зростання фінансових обов’язків, 62% відчули більшу відповідальність за виховання дітей і 63% почали активніше планувати життя родини, — йдеться в повідомленні.

А ось респондентки, що виїхали й уже повернулися з-за кордону, пережили менші зміни.

19% опитаних стали ухвалювати більше рішень, що стосуються фінансів у сім’ї. 34% взяли на себе більшу частину виховання дітей, а ще 38% респонденток стали більше планувати сімейне життя.

Зріс авторитет у вихованні, але похитнувся фінансовий стан. Як змінився стан українок через війну — опитування / 2 Фотографії

Фінансове становище респонденток під час війни

За результатами дослідження, найбільших змін у фінансовому становищі та працевлаштуванні зазнали жінки, що стали вимушеними переселенками всередині країни та за кордоном.

Серед жінок, що мігрували за кордон та вже повернулися, частка тих, чий рівень сімейного доходу є низьким або нижчим середнього, зросла втричі — з 17% до 50%, а серед других — вдвічі: з 37% до 70%.

Відповідно до цього, у всіх групах знизився рівень працевлаштованості.

Зріс авторитет у вихованні, але похитнувся фінансовий стан. Як змінився стан українок через війну — опитування / 2 Фотографії

Лише у 36% жінок-ВПО їхнє житло залишилося цілим. Серед дружин військовослужбовців та жінок-мігранток така частка складає 81% та 88% відповідно.

Виховання дітей та задоволеність життям

Попри складні життєві обставини, результати дослідження вказують на досить високий рівень задоволеності особистим життям опитаних жінок.

Так, жінки, які повернулися з-за кордону, виявилися найщасливішою групою у цьому контексті: 87% з них відчувають задоволеність своїми стосунками. Для внутрішньо переміщених жінок цей показник сягає 72%, для дружин військовослужбовців — 81%.

— Попри очевидні складнощі й виклики, які війна ставить перед українськими жінками та їхніми родинами, цей період 2022-2023 років більш ніж половина респонденток схильні вважати часом, що змусив українські родини стати більш злагодженими та підтримувати один одного, — зауважує соціологиня, засновниця та директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Опитані також констатують, що під час війни відчули великий внесок своїх партнерів у родинні стосунки.

Однак у вихованні дітей найбільше змін відбулося у родинах жінок-ВПО та дружин військовослужбовців. Як правило, авторитетність матері у таких сім’ях зростає, а рівень авторитету батька залишається таким самим, як і до початку повномасштабного вторгнення.

У сім’ях, де батько пішов на фронт, а мати залишилася виховувати дітей, авторитет обох батьків зріс практично однаково.

Зріс авторитет у вихованні, але похитнувся фінансовий стан. Як змінився стан українок через війну — опитування / 2 Фотографії

Нині ще багато українців перебувають у сусідніх країнах задля безпеки. Скільки українців повернеться додому з Німеччини, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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