Принцип колективної оборони: що передбачає Стаття 5 НАТО та як відреагують на удар Росії по Польщі

Внаслідок масованого ракетного обстрілу, який вчинили російські окупаційні війська 15 листопада, постраждала не лише критична інфраструктура України та її мирне населення, але й Польщі.

І якщо раніше принцип колективної оборони не розповсюджувався на українські території, то тепер постає питання, чи застосує НАТО Статтю 5 Вашингтонського договору та відреагує НАТО на удар Росії по Польщі.

Чому саме в цьому питання? Ця доктрина є практично серцевиною основних принципів Північно-Атлантичного Союзу.

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Коли з’явилась Стаття 5

Основні її принципи були закладені ще під час створення НАТО у 1949 році. Проте окремо Статтю 5 було затверджено після терористичних нападів 11 вересня на США.

Не минуло й доби, коли члени НАТО надали чинності принципу колективної оборони за Статтею 5 та домовились, що їхній договір насамперед будується на солідарності.

Що зазначається у Статті 5

Стаття 5 передбачає виключний та непорушний принцип, що поєднує та зобов’язує кожного члена Північно-Атлантичного Союзу захищати одне одного.

Тож він передбачає, що напад на країну, яка є членом НАТО, як агресію проти усіх її союзників.

Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх.

Також у Статті 5 зазначається, що країни домовляються у разі здійснення такого нападу реалізовувати своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону.

Як працює Стаття 5

У разі введення в дію Статті 5 держави, які є членами НАТО, повинні надати допомогу жертві агресії тою мірою, яку вважають за доцільне відповідно до обставин.

Кожна країна може обирати рівень та характер своєї підтримки для держави, яка постраждала внаслідок збройної агресії.

Як реагує світ на обстріл Польщі

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вже встиг висловити співчуття польським братам по зброї та зазначив, що Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин росіян.

Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі.

Також у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що удар Росії по Польщі ще раз доводить, що саме час поставити терориста на місце.

Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити терориста на місце!

Також Володимир Зеленський зазначив, що це російський удар по колективній безпеці та дуже суттєва ескалація.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що обстріл Польщі може спричинити ескалацію конфлікту, а також свідчить про справжні мотиви агресора.

Сьогоднішні масовані російські ракетні удари по Україні чітко показують, що Росія хоче ще більше тероризувати народ і знищити країну, — додав Петр Фіала.

Загалом росіяни випустили по Україні 100 ракет. Читай, що відомо про вибухи в українських містах 15 листопада.

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