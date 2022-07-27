Україна

Нас не роз’єднати попри війну! Вперше відзначаємо День української державності: що це за свято та його історія

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Липня 2022, 14:50
День української державності: Зеленський нагадав, яке свято відзначаємо 28 липня

Більше відео
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки
Дефолт Нафтогазу: як це вплине на українців та чи зможе Україна закупити газ
0:07:06
Верховна Рада підтримала рішення призначити Андрія Костіна на посаду генпрокурора
Верховна Рада підтримала рішення про призначення нового генпрокурора. Що відомо про Андрія Костіна
0:01:31
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Технічний дефолт Нафтогазу та підвищення курсу долара. Тимофій Милованов про економічну ситуацію в країні
0:05:27
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путін підіймає ставки і змушує до переговорів. Вадим Денисенко про обстріли Одеського порту та вивезення зерна
Дивитись більше

Останні відео
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки

Дефолт Нафтогазу: як це вплине на українців та чи зможе Україна закупити газ
День української державності: Зеленський нагадав, яке свято відзначаємо 28 липня
Нас не роз’єднати попри війну! Вперше відзначаємо День української державності: що це за свято та його історія
0:07:06
Верховна Рада підтримала рішення призначити Андрія Костіна на посаду генпрокурора
Верховна Рада підтримала рішення про призначення нового генпрокурора. Що відомо про Андрія Костіна
0:03:29
Нас не роз’єднати попри війну! Вперше відзначаємо День української державності: що це за свято та його історія
Бон вояж! Ілон Маск прокоментував рішення РФ вийти з Міжнародної космічної станції
0:01:31
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Технічний дефолт Нафтогазу та підвищення курсу долара. Тимофій Милованов про економічну ситуацію в країні
0:05:27
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путін підіймає ставки і змушує до переговорів. Вадим Денисенко про обстріли Одеського порту та вивезення зерна
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Від білизни до зимового одягу: вперше в історії ЗСУ для жінок створять уніфіковану військову форму
0:03:50
Вибухи у Харкові 27 липня: наслідки обстрілу міста
Харків знову в руїнах! Окупанти обстріляли два райони міста, а рятувальники досі дістають тіла з-під завалів у області
0:07:07
Нас не роз’єднати попри війну! Вперше відзначаємо День української державності: що це за свято та його історія
Антонівський міст: що відомо про ситуацію на Херсонщині та чи були удари ЗСУ
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня
Більше відео
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки
Читати далі
Дефолт Нафтогазу: як це вплине на українців та чи зможе Україна закупити газ
Верховна Рада підтримала рішення призначити Андрія Костіна на посаду генпрокурора
Читати далі
Верховна Рада підтримала рішення про призначення нового генпрокурора. Що відомо про Андрія Костіна

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь