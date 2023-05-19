Світ

Прямо у вічі та без натяків! Як росіян поставили на місце у Раді безпеки ООН

Оксана Лотоцька, Журналістка програми Факти ICTV 19 Травня 2023, 19:30

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ООН
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