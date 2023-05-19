Прямо у вічі та без натяків! Як росіян поставили на місце у Раді безпеки ООН

Україна отримує досконаліші системи озброєння від західних союзників, росіяни почали втрачати військові літаки в районах, які раніше вважали безпечними, а ще Київ довів здатність збивати російські гіперзвукові балістичні ракети.

Росії це не подобається, щоб поскаржитися, що союзники Україну не залишили сам на сам з агресором, РФ укотре скликала Раду безпеки ООН. Та їхня цинічна витівка знову провалилася, а світова спільнота ще раз показала, що підтримуватиме Україну аж до перемоги.

Якби Росія і справді прагнула деескалації, вона б просто вивела свої війська та припинила своє вторгнення, — зазначив заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд.

— Натомість вона демонструє лицемірство та виносить такі теми на розгляд Ради безпеки, звинувачує інших у смертях та руйнуваннях, що спричинила, та продовжує це робити її агресія в Україні.

Росії вказали: вона нарікає на постачання Україні зброї союзниками, водночас сама шукає по світу, де легально чи нелегально дістати додаткові ресурси для загарбницької війни.

Росія отримує зброю для незаконної війни з таких держав як Іран та КНДР. Це грубо порушує резолюції Ради безпеки в ООН, — додала постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Викриття росіян у маніпуляціях та підміні понять на цьому засіданні звучали не тільки від представників західних країн. Зокрема постійний представник Японії в ООН Ісікане Кіміхіро підмітив, що РФ постійно намагається відвернути увагу від власних порушень.

Ми наголошуємо, що Україна має право захистити себе від агресії. Тож міжнародна спільнота надає допомогу, щоб припинити напад Росії та підтримати міжнародний мир і безпеку у світі.

Також раніше Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України. Читай, що це рішення означає за посиланням.

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