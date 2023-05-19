Мир

Прямо в глаза и без намеков! Как россиян поставили на место в Совете безопасности ООН

Оксана Лотоцкая, Журналист программы Факты ICTV 19 мая 2023, 19:30

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