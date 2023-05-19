Прямо в глаза и без намеков! Как россиян поставили на место в Совете безопасности ООН

Украина получает более совершенные системы вооружения от западных союзников, россияне начали терять военные самолеты в районах, ранее считавших безопасными, а еще Киев доказал способность сбивать российские гиперзвуковые баллистические ракеты.

России это не нравится и чтобы пожаловаться, что союзники Украину не оставили один на один с агрессором, РФ в который раз созвала Совет безопасности ООН. И их циничная выходка снова провалилась, а мировое сообщество еще раз показало, что будет поддерживать Украину вплоть до победы.

Если бы Россия действительно стремилась к деэскалации, она бы просто вывела свои войска и прекратила свое вторжение, — отметил заместитель постоянно представителя США в ООН Роберт Вуд.

— В то же время она демонстрирует лицемерие и выносит такие темы на рассмотрение Совета безопасности, обвиняет других в смертях и разрушениях, что повлекло за собой и продолжает это делать ее агрессия в Украине.

России указали: она сетует на поставку Украине оружия союзниками, в то же время сама ищет по миру, где легально или нелегально достать дополнительные ресурсы для захватнической войны.

Россия получает оружие для незаконной войны от таких государств, как Иран и КНДР. Это грубо нарушает резолюцию Совбеза в ООН, — добавила постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Разоблачение россиян в манипуляциях и замене понятий на этом заседании звучало не только от представителей западных стран. В частности, постоянный представитель Японии в ООН Исикане Кимихиро подметил, что РФ постоянно пытается отвлечь внимание от собственных нарушений.

Мы подчеркиваем, что Украина имеет право зашитить себя от агрессии. Так что международное сообщество оказывает помощь, чтобы прекратить нападение России и поддержать международный мир и безопасность в мире.

Также ранее Генассамблея ООН поддержала резолюцию с требованием России вывести войска из Украины. Читай, что это решение означает по ссылке.

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