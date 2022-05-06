З Днем піхоти 2022! Привітання та історія піхоти України

6 травня Україна відзначає День піхоти. Свято встановлене президентом України у 2019 році, оскільки ця дата пов’язана з перемогою славетних козаків у битві під Жовтими водами.

Крім того, за церковним календарем заведено вшановувати покровителя українського війська саме у цей день. День піхоти відзначають для вшанування мужності та героїзму воїнів, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Піхотою вважають саме військових механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Тож це одна з найбільших за чисельністю складова українського війська.

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Привітав піхотинців одним із перших командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Вітаю кожного українського піхотинця, який своїми діями несе мир та спокій у кожну українську оселю, залишаючи за собою право бути там, де його присутності найбільше потребують.

Він зазначив, що День піхоти займає особливе місце серед визначних військових свят, оскільки піхота несе основний тягар ведення бойових дій та дуже сумлінно виконує бойові завдання.

Командувач пояснює, що саме тому український народ зараз і покладає велику надію на наших піхотинців.

У цей день вітаю кожного, хто з вірою в серці невпинно наближає перемогу.

Привітав наших бійців і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук приєднався до привітань українських воїнів:

Сьогодні ми вітаємо українських захисників і захисниць з Днем піхоти, а от дякуємо їм — щодня. Нехай 4.5.0 буде на всіх фронтах!

Стефанчук зазначив, що наші військові щодня власною кров’ю захищають кожен клаптик нашої землі, вказують “другій найсильнішій” армії світу, де її справжнє місце. Але найголовніше — українські воїни з вірою у серці невпинно наближають нашу перемогу.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про контрнаступ нашої армії на Харківському та Ізюмському напрямках, а також як наші військові дають прикурити російським окупантам.