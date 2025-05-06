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З Днем піхоти 2025! Привітання найсміливіших захисників і захисниць країни

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 06 Травня 2025, 08:11
з Днем піхоти
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