6 травня Україна відзначає День піхоти. Свято встановлене президентом України у 2019 році, оскільки ця дата пов’язана з перемогою славетних козаків у битві під Жовтими водами.

Крім того, за церковним календарем заведено вшановувати покровителя українського війська саме у цей день.

День піхоти 2025: кого заведено вітати

День піхоти відзначають для вшанування мужності та героїзму воїнів, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Піхотою вважають саме військових механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Тож це одна з найбільших за чисельністю частина українського війська.

За роки війни піхотинці продемонстрували, що у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь навіть там, де ворог перевершує кількістю та озброєнням.

Загартовані важкими кровопролитними боями, саме піхотинці знищують російських загарбників, під лютим вогнем і обстрілами міцно тримають зайняті рубежі, відбивають численні атаки ворога та впевнено просуваються уперед, крок за кроком наближаючи нашу Перемогу.

З Днем піхоти: привітання у картинках

З Днем піхоти 2025! Привітання найсміливіших захисників і захисниць країни / 3 Фотографії

Привітання з Днем піхоти 2025 своїми словами

З Днем піхоти! Дякуємо за стійкість й нестримну боротьбу!

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З Днем піхоти! Хай янгол-охоронець буде твоїм вірним супутником, і не пропускає ані кулю, ані уламок. Дякую за твій подвиг щодня, бережи себе!

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Ви — міць і сила нашого війська! Нехай вас завжди сповнюють сили, а ворожі кулі минають стороною. Дякуємо, з Днем піхоти!

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З Днем піхоти! Хай кожен день наближає до перемоги, бажаємо наснаги, здоров’я і хай вас береже Бог!

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Вітаємо зі святом, захисник (-иця)! Бажаємо лише впевнених кроків, звільнених територій, міцного тилу й підтримки братерства! Бережи себе, Україна чекає на тебе з війни!

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Вірних синів і доньок України — з Днем піхоти! Сил, нестримної віри, здоров’я. Хай мир якнайшвидше запанує на наших землях, а ви — повернетеся до родини. З професійним святом, дякуємо за захист!

Нагадаємо, раніше ми писали про професійне свято прикордонників, які захищаючи свою країну, прикордонники забезпечують перетин кордону громадянами, що не менш важливо за умов повномасштабної війни.

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