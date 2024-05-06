З Днем піхоти 2024! Привітання та історія піхоти України

6 травня Україна відзначає День піхоти. Свято встановлене президентом України у 2019 році, оскільки ця дата пов’язана з перемогою славетних козаків у битві під Жовтими водами.

Крім того, за церковним календарем заведено вшановувати покровителя українського війська саме у цей день. День піхоти відзначають для вшанування мужності та героїзму воїнів, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Піхотою вважають саме військових механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Тож це одна з найбільших за чисельністю складова українського війська.

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Привітав піхотинців Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій СОДОЛЬ.

Піхотинці! Щиро вітаю Вас з Днем піхоти! Ви – основа Збройних Сил України, приклад стійкості та відваги. Піхотинці вгризаються в кожен метр української землі, щоб зупинити ворога. Кожна ваша позиція перетворюється на неприступну фортецю, об яку розбиваються хвилі російської навали.

Він зазначив, що за роки війни піхотинці продемонстрували, що у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь навіть там, де ворог перевершує кількістю та озброєнням.

Загартовані важкими кровопролитними боями, саме піхотинці знищують російських загарбників, під лютим вогнем і обстрілами міцно тримають зайняті рубежі, відбивають численні атаки ворога та впевнено просуваються уперед, крок за кроком наближаючи нашу Перемогу.

З професійним днем піхотинців привітав і Президент України Володимир Зеленський.

Дякую кожному й кожній в українській піхоті за службу й характер, за щоденний героїзм, за те, що ви є надійною основою нашої оборони! Пишаємося українськими піхотинцями!

Привітав українських воїнів з Днем піхоти і Головнокомандувача ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

Кожного дня ви завдаєте ворогу нищівних втрат. Дякую вам за мужність, стійкість, героїзм та вірність військовій присязі, за те що ви тримаєте свої рубежі та позиції.

Нагадаємо, раніше ми писали про професійне свято прикордонників, які захищаючи свою країну, прикордонники забезпечують перетин кордону громадянами, що не менш важливо за умов повномасштабної війни.

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