Насамперед важлива турбота: чи потрібен дитині батько для здорового розвитку

У світі, де зростає кількість родин з одним із батьків, матері все частіше стикаються з питанням: чи мають їхні діти обов’язково мати чоловічу рольову модель? І чи дійсно відсутність батька заважає малечі вирости щасливою та здоровою? У нашому матеріалі ми знайшли відповіді на ці запитання.

Розвінчання міфу про неповну сім’ю

Традиційна думка про те, що для здорового розвитку дитині потрібні й мама, і тато, все ще глибоко вкорінена у суспільстві. Видання The Independent зазначило, що сучасні дослідження дедалі частіше демонструють: головне — не стать, а якість стосунків та стабільність в родині!

За словами авторки книги Щаслива мати-одиначка Сари Томпсон, негативні уявлення про самотніх матерів — це спадок патріархального мислення.

— У патріархальному суспільстві легше покласти провину за всі світові проблеми на незаміжніх жінок, ніж замислитися над тим, чому так багато батьків взагалі відсутні.

А психотерапевтка Джоанна Форчун наголосила, що для емоційного розвитку дитині потрібна насамперед одна сильна, стабільна та чуйна фігура прив’язаності.

— Це хтось спокійний, надійний, послідовний і чуйний до потреб дитини. Цього абсолютно достатньо, щоб дитина росла і процвітала.

Чи буде ця людина чоловіком або ж жінкою — менш важливо. Присутність позитивних прикладів із різних середовищ (вчителі, тренери, родичі) може бути не менш значущою.

Чоловічий приклад: чи обов’язковий

Деякі експерти все ж вказують на важливість чоловічої присутності, особливо для хлопчиків. Зростання без батька може впливати на успішність, поведінку та самооцінку дітей.

Проте варто розрізняти фізичну відсутність і відсутність стосунків. Дитина може отримувати позитивний чоловічий приклад і за межами дому.

— Я не сказала б, що всі діти потребують саме чоловічої рольової моделі. Я сказала б, що всі діти потребують різноманітних позитивних прикладів для наслідування, — роздумує докторка Джоанна Форчун.

Час переглянути норми у суспільстві

Сам факт виховання у неповній сім’ї не шкодить добробуту дитини. Проблеми виникають не через родину, а через економічну нестабільність.

Не форма сім’ї впливає на благополуччя дітей, а боротьба за гроші, — підкреслює Сара Ламберт з організації Gingerbread.

Тож державна підтримка, а не відновлення застарілих моделей, має стати пріоритетом, якщо суспільство дбає про добробут дітей.

Коли жінка вирішує виховувати дітей самостійно — це не прояв егоїзму чи наївності. Це може бути усвідомленим вибором або життєвими обставинами. Головне — чи отримують діти любов, турботу, підтримку і приклади здорових стосунків. Якщо відповідь так — це вже фундамент для здорового дорослого життя.

Час переглянути уявлення про те, що без чоловіка в домі щось не так. І замість того, щоб шукати тата за будь-яку ціну, краще запитати себе: чи щасливі мої діти зараз?

Раніше ми розповідали, чи може жінка самостійно виховати справжнього чоловіка.

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