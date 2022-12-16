Всиновили дитину? Маєте право на декретні виплати — дізнайся більше

Новонароджені діти з перших хвилин життя потребують любові, уваги, турботи й чимало коштів на їх утримання. Декретні виплати з народженням стають хорошою допомогою для молодих батьків.
Проте деякі малюки, на жаль, не мають батьків через війну, сімейні обставини чи інші ситуації.
Тому Фонд соціального страхування України нагадав, що декретну допомогу також виплачують за всиновлення дитини.
З регулярними відключеннями світла досить складно доглядати за новонародженими. Тому раніше ми розповідали, як доглядати за дитиною, якщо немає води.