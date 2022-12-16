Всиновили дитину? Маєте право на декретні виплати — дізнайся більше

Новонароджені діти з перших хвилин життя потребують любові, уваги, турботи й чимало коштів на їх утримання. Декретні виплати з народженням стають хорошою допомогою для молодих батьків.

Проте деякі малюки, на жаль, не мають батьків через війну, сімейні обставини чи інші ситуації.

Тому Фонд соціального страхування України нагадав, що декретну допомогу також виплачують за всиновлення дитини.

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Як отримати декретні виплати за всиновлену дитину

Стати батьками. ФССУ фінансово допомагає під час вагітності й пологів. Неважливо, дитина народилась у сім’ї чи її всиновили й прийняли до родини.

ФССУ фінансово допомагає під час вагітності й пологів. Неважливо, дитина народилась у сім’ї чи її всиновили й прийняли до родини. Всиновлена дитина має бути віком до двох місяців. Фонд соціального страхування України виплатить допомогу застрахованому татові чи мамі, що усиновили дитину протягом двох місяців з моменту дня народження малюка, що зазначене у свідоцтві про народження.

Фонд соціального страхування України виплатить допомогу застрахованому татові чи мамі, що усиновили дитину протягом двох місяців з моменту дня народження малюка, що зазначене у свідоцтві про народження. Період нарахування виплат. Декретні виплати нараховуються фондом протягом 56 календарних днів. У випадку всиновлення двох чи більше дітей одночасно допомога нараховується протягом 70 днів. За умови всиновлення дитини батьками, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС I–III категорії, фінансова допомога нараховується протягом 90 календарних днів.

Декретні виплати нараховуються фондом протягом 56 календарних днів. У випадку всиновлення двох чи більше дітей одночасно допомога нараховується протягом 70 днів. За умови всиновлення дитини батьками, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС I–III категорії, фінансова допомога нараховується протягом 90 календарних днів. Розмір допомоги. Сума виплат обчислюється за загальними правилами. Це має бути 100% від середнього доходу громадянина за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах.

Сума виплат обчислюється за загальними правилами. Це має бути 100% від середнього доходу громадянина за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах. Оформлення декретної допомоги. Щоб оформити виплати, необхідно звернутись до роботодавця, який зобов’язаний опрацювати лікарняний, скласти заяву-розрахунок та подати її до ФССУ для нарахування виплат.

З регулярними відключеннями світла досить складно доглядати за новонародженими. Тому раніше ми розповідали, як доглядати за дитиною, якщо немає води.