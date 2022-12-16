Усыновили ребенка? Имеете право получить декретные выплаты — узнай больше

Новорожденные дети с первых минут жизни нуждаются в любви, внимании, заботе и средствах на их содержание. Декретные выплаты с рождением малыша становятся хорошей помощью для молодых родителей.
Однако некоторые дети, к сожалению, не имеют родителей из-за войны, семейных обстоятельств или других причин.
Поэтому, Фонд социального страхования Украины напомнил, что декретную помощь также выплачивают за усыновлённого ребенка.
С регулярными отключениями света достаточно сложно ухаживать за новорожденными. Поэтому, ранее мы рассказывали, как ухаживать за ребенком, если нет воды.