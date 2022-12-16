Усыновили ребенка? Имеете право получить декретные выплаты — узнай больше

Новорожденные дети с первых минут жизни нуждаются в любви, внимании, заботе и средствах на их содержание. Декретные выплаты с рождением малыша становятся хорошей помощью для молодых родителей.

Однако некоторые дети, к сожалению, не имеют родителей из-за войны, семейных обстоятельств или других причин.

Поэтому, Фонд социального страхования Украины напомнил, что декретную помощь также выплачивают за усыновлённого ребенка.

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Как получить декретные выплаты за усыновлённого ребенка

Стать родителями. ФССУ финансово помогает во время беременности и родов. Неважно, ребёнок родился в семье или его усыновили и приняли в семью.

ФССУ финансово помогает во время беременности и родов. Неважно, ребёнок родился в семье или его усыновили и приняли в семью. Усыновленный ребенок должен быть возрастом до двух месяцев. Фонд социального страхования Украины выплатит пособие застрахованному папе или маме, усыновившим ребенка в течение двух месяцев с момента дня рождения малыша, указанного в свидетельстве о рождении.

Фонд социального страхования Украины выплатит пособие застрахованному папе или маме, усыновившим ребенка в течение двух месяцев с момента дня рождения малыша, указанного в свидетельстве о рождении. Период начисления выплат. Декретные выплаты начисляются фондом в течение 56 календарных дней. В случае усыновления двух или более детей одновременно, помощь начисляется в течение 70 дней. При условии усыновления ребенка родителями, имеющими статус пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС І-ІІІ категории, финансовая помощь начисляется в течение 90 календарных дней.

Декретные выплаты начисляются фондом в течение 56 календарных дней. В случае усыновления двух или более детей одновременно, помощь начисляется в течение 70 дней. При условии усыновления ребенка родителями, имеющими статус пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС І-ІІІ категории, финансовая помощь начисляется в течение 90 календарных дней. Размер помощи. Сумма выплат исчисляется по общим правилам. Это должно быть 100% от среднего дохода гражданина за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам.

Сумма выплат исчисляется по общим правилам. Это должно быть 100% от среднего дохода гражданина за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам. Оформление декретного пособия. Чтобы оформить выплаты, необходимо обратиться к работодателю, который обязан обработать больничный, составить расчетное заявление и подать его в ФССУ для начисления выплат.

С регулярными отключениями света достаточно сложно ухаживать за новорожденными. Поэтому, ранее мы рассказывали, как ухаживать за ребенком, если нет воды.