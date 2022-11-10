Як отримати ідентифікаційний код дитині в Україні онлайн та без прописки

Ідентифікаційним кодом називають спеціальну довідку, в якій вказаний обліковий номер платника податків. Його присвоює податкова дитині під час реєстрації та використовує надалі для оподаткування та обліку.

Детальніше про те, що таке ідентифікаційний код дитини та як його отримати, дивись у матеріалі.

Як отримати ідентифікаційний код для дитини та коли він потрібен

Ідентифікаційний код потрібен для:

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оформлення паспорта з 14 або 16 років;

вступу до ВНЗ чи іншого навчального закладу;

отримання спадщини;

прийняття в дар майна;

отримання аліментів;

отримання призів на змаганнях;

прийняття спонсорської допомоги тощо.

Краще подавати документи та отримувати код одразу після того, як дитина народилася. Так його зроблять до моменту, коли він знадобиться.

Як отримати ідентифікаційний код для дитини

Подай до фіскального органу облікову картку фізичної особи — платника податків за формою № 1ДР. Разом з нею потрібно пред’явити документ, що посвідчує людину, в якому міститься інформація, необхідна для реєстрації, реквізити (ПІБ, дата народження, місце народження, місце проживання, громадянство). Облікові картки дітей до 14 років подаються батьками або одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документа, який посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження особи до 14 років видали не українською, подається його засвідчений переклад українською мовою та копія. Після пред’явлення тобі повернуть це свідоцтво. Ідентифікаційний код віддадуть тобі протягом трьох робочих днів з дня звернення. Українці, які не мають постійного місця проживання або тимчасово перебувають не у своєму населеному пункті, повинні звернутися до будь-якого фіскального органу. Строк видачі збільшиться до тижня.

Необхідні документи для отримання ідентифікаційного коду: повний список

паспорти батьків або одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини;

заява з інформацією про П. І. Б., дату та місце народження неповнолітньої особи, для якої буде видано ідентифікаційний код.

Про те, як народженим не в Україні отримати наше громадянство, ми розповідали раніше.

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