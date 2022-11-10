Як отримати ідентифікаційний код дитині в Україні онлайн та без прописки

Ідентифікаційним кодом називають спеціальну довідку, в якій вказаний обліковий номер платника податків. Його присвоює податкова дитині під час реєстрації та використовує надалі для оподаткування та обліку.
Детальніше про те, що таке ідентифікаційний код дитини та як його отримати, дивись у матеріалі.
Ідентифікаційний код потрібен для:
Краще подавати документи та отримувати код одразу після того, як дитина народилася. Так його зроблять до моменту, коли він знадобиться.
Про те, як народженим не в Україні отримати наше громадянство, ми розповідали раніше.
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