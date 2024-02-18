Як правильно прикладати дитину до грудей: поради для комфортного грудного вигодовування

Коли жінка стає матір’ю, у більшості випадків у неї починається період грудного вигодовування. Жінки можуть хвилюватися, адже не знають, що та як правильно.

Консультантка з грудного вигодовування, лікарка УЗД Івано-Франківського міського пренатального центру Галина Артиш розповіла для Фактів ICTV. Здоров’я, як правильно прикладати немовля до грудей та чому це може зберегти здоров’я породіллі.

Експертка каже, що було б ідеальним варіантом для жінки мати свого консультанта з грудного вигодовування. Адже інколи через біль та дискомфорт мами відмовляються від грудного вигодовування. За її словами, якщо є проблеми з прикладанням немовляти до грудей, то дитина може мати недобір ваги та бути млявою. А у жінки можуть бути тріщини на сосках та мастити.

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Як правильно годувати дитину

Галина Артиш розповіла про основні правила грудного вигодовування:

обоє (мама та дитина) повинні бути у зручному положенні, жінка має бути розслаблена;

якщо жінка вирішу годувати лежачи, то також варто пам’ятати про зручні позиції;

якщо мама перебуває у сидячому положенні, то обов’язково вона з дитиною мають притискатися одне до одного животами;

якщо годування відбувається у перехресній позиції, і дитину мама, наприклад, годуватиме на ліву грудь, то правою рукою треба тримати немовля за потилицю, щоб дитина максимально могла відкинути голову назад та відкрити широко рот. У цей час мама має направляти грудь в рот дитини, а сосок має бути в напрямку до носика — асиметричне захоплення, тобто сосок та ареола.

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Як правильно прикладати дитину до грудей

Важливо вивчити техніку правильного прикладання до грудей. У перші кілька днів після пологів може відчуватися дискомфорт в грудях через надходження молока. Це відчуття зникне, коли молочні залози налаштуються на потрібну дитині кількість молока. Щоб цей процес відбувся, треба частіше прикладати дитину до грудей.

Якщо у жінки спостерігається “застій”, треба проводити лімфодренажний масаж і правильно прикладати дитину до грудей для ефективного дренажу молока із залози.

За словами експертки, у зручній позиції відбувається правильне присмоктування дитини. Воно має бути безболісне. Якщо жінка відчуває дискомфорт, то вона має зробити “гачечок із пальця”, забрати сосок з рота дитини і прикласти ще раз. Не варто засмучуватися, якщо в тебе щось не виходить, адже не всі жінки можуть це правильно робити з першого разу.

Варто враховувати також те, що у дитини можуть бути різні особливості побудови рота: вуздечка, високе піднебіння, мікрогнатія нижньої щелепи тощо. Тоді треба застосовувати певні методики і техніки для того, щоб дитина створювала правильний і відповідний вакуум, щоб захопити сосок.

У пологовому будинку можуть допомогти правильно освоїти грудне вигодовування з перших днів. Бажано, щоб теоретичні знання жінка здобувала ще під час вагітності, а цьому можуть навчити на курсах підготовки до пологів.

Часто після пологів жінки хочуть повернути свою колишню фізичну форму, але бояться це робити через грудне вигодовування. Раніше ми розповідали, як можна схуднути на грудному вигодовуванні.

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