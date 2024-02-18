Как правильно прикладывать ребенка к груди: советы для комфортного грудного вскармливания

Когда женщина становится матерью, в большинстве случаев у нее начинается период грудного вскармливания. Женщины могут волноваться, ведь не знают, что и как правильно делать.

Консультант по грудному вскармливанию, врач УЗИ Ивано-Франковского городского пренатального центра Галина Артыш рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, как правильно прикладывать младенца к груди и почему это может сохранить здоровье роженицы.

Эксперт говорит, что было бы идеальным вариантом для женщины иметь своего консультанта по грудному вскармливанию. Ведь иногда из-за боли и дискомфорта мамы отказываются от грудного вскармливания. По ее словам, если есть проблемы с прикладыванием младенца к груди, то ребенок может иметь недобор веса и быть вялым. А у женщины могут быть трещины на сосках и маститы.

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Как правильно кормить ребенка

Галина Артыш рассказала об основных правилах грудного вскармливания:

оба (мама и ребенок) должны быть в удобном положении, женщина должна быть расслаблена;

если женщина решила кормить лежа, то также следует помнить об удобных позициях;

если мама находится в сидячем положении, то обязательно она с ребенком должна прижиматься друг к другу животами;

если кормление происходит в перекрестной позиции, и ребенка мама, например, будет кормить на левую грудь, то правой рукой нужно держать ребенка за затылок, чтобы он максимально мог откинуть голову назад и открыть широко рот. В этот момент мама должна направлять грудь в рот ребенка, а сосок должен быть по направлению к носику — асимметричный захват, то есть, сосок и ареола.

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Как правильно прикладывать ребенка к груди

Важно изучить технику правильного прикладывания к груди. В первые несколько дней после родов может ощущаться дискомфорт в груди из-за поступления молока. Это ощущение исчезнет, когда молочные железы настроятся на нужное ребенку количество молока. Чтобы этот процесс состоялся, нужно почаще прикладывать ребенка к груди.

Если у женщины наблюдается “застой”, нужно проводить лимфодренажный массаж и правильно прикладывать ребенка к груди для эффективного дренажа молока из железы.

По словам эксперта, в удобной позиции происходит правильное присасывание ребенка. Оно должно быть безболезненным. Если женщина испытывает дискомфорт, то она должна сделать “крючок из пальца”, забрать сосок изо рта ребенка и приложить еще раз. Не стоит расстраиваться, если у тебя что-то не выходит, ведь не все женщины могут это правильно делать с первого раза.

Следует учитывать также то, что у ребенка могут быть разные особенности построения рта: уздечка, высокое нёбо, микрогнатия нижней челюсти и т.д. Тогда нужно применять определенные методики и техники для того, чтобы ребенок создавал правильный и подходящий вакуум, чтобы захватить сосок.

В роддоме могут помочь правильно освоить грудное вскармливание с первых дней. Желательно, чтобы теоретические знания женщина приобретала еще во время беременности, а этому могут научить на курсах подготовки к родам.

Часто после родов женщины хотят вернуть свою прежнюю физическую форму, но боятся это делать из-за грудного вскармливания. Ранее мы рассказывали, как можно похудеть на грудном вскармливании.

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