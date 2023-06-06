Зарахують бали, але не всі? Як в Україні оцінюватимуть дітей, які навчалися за кордоном

Чимало українських дітлахів тепер опановують знання у далеких від рідної України місцях за кордоном. Дехто повністю перейшов на іноземне навчання, хтось все ще навчається у двох школах одночасно.

Відомо, що в кожній окремій країні відрізняється як навчальна програма, так і система оцінювання. Тож в Міносвіти дали рекомендації українським школам щодо зарахування оцінок учням за кордоном.

Так, МОН рекомендувало врахувати результати успішності з тих предметів, які дублюються в іноземних та українських навчальних закладах.

Водночас з предметів, яких не викладають в іноземних школах (українська мова, література та історія), дітям доведеться пройти додаткове оцінювання.

Пояснення рекомендації МОН

Співзасновниця громадської організації Смарт освіта Іванна Коберник роз’яснила рекомендацію міністерства у телемарафоні Єдині новини.

Є багато варіантів, у якому форматі дитина могла навчатися за кордоном: паралельне навчання за кордоном і в Україні, лише іноземна школа, екстернат, сімейна форма навчання тощо.

З огляду на це в методичних рекомендаціях школам дано кілька результатів і описано кілька варіантів, як в тому чи іншому випадку зарахувати оцінки.

Та з перерахунком оцінок можуть з’явитись деякі труднощі. Наприклад, в законі про повну загальну середню освіту є норма, що школи можуть перезараховувати результати навчання, отримані в закордонних школах.

Однак Міносвіти не дало чіткої таблиці, яким чином переводити бали з європейських чи інших закордонних шкіл в українську 12-бальну систему.

Визначається, що школи в межах автономії самостійно переводять оцінки, запитавши в учня про систему оцінювання. Це, звісно, неправильно, так не повинно бути, — каже Іванна Коберник.

Також проблеми можуть виникнути з оцінюванням окремих предметів, які в багатьох іноземних школах об’єднані однією дисципліною “наука”. В Україні вона розподілена на біологію, хімію і фізику.

Наразі у рекомендаціях МОН сказано про “індивідуальний підхід до ситуації”, зазначила Іванна. Водночас поки важко сказати, як школи будуть використовувати цю норму.

Також співзасновниця громадської організації Смарт освіта очікує, що для предметів українська мова, література, історія та географія України буде зроблено окремо програму.

За очікуваннями Іванни, вона включатиме лише основну інформацію, що дозволить дітям концентровано пройти курс літом, в онлайн-режимі або ж паралельно з іншим навчанням.

Продовжувати освіту в Україні можуть навіть випускники 11 класів, адже вони можуть скласти НМТ. Перелік країн, з яких абітурієнти можуть скласти мультитест у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.