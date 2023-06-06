Родительство

Зачтут баллы, но не все? Как в Украине будут оценивать детей, которые учились за границей

Вероника Кононенко, редактор сайта 06 июня 2023, 09:00
зарахування оцінок
Фото: Pexels

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