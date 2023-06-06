Зачтут баллы, но не все? Как в Украине будут оценивать детей, которые учились за границей

Многие украинские дети теперь овладевают знаниями в далеких от родной Украины местах за рубежом. Некоторые полностью перешли на иностранное обучение, кто-то все еще учится в двух школах одновременно.

Известно, что в каждой отдельной стране отличается как программа обучения, так и система оценивания. Поэтому в Минобразования дали рекомендации украинским школам по зачислению оценок учащимся за границей.

Так, МОН рекомендовало учесть результаты успешности по тем предметам, которые дублируются в иностранных и украинских учебных заведениях.

В то же время, с предметов, которые не преподают в иностранных школах (украинский язык, литература и история), детям придется пройти дополнительную оценку.

Объяснение рекомендации МОН

Соучредительница общественной организации Смарт образование Иванна Коберник разъяснила рекомендацию министерства в телемарафоне.

Есть много вариантов, в каком формате ребенок может учиться за границей: параллельное обучение за рубежом и в Украине, только иностранная школа, экстернат, семейная форма обучения и т.д.

Учитывая это, в методических рекомендациях школам дано несколько результатов и описано несколько вариантов, как в том или ином случае засчитать оценки.

Но с пересчетом оценок могут возникнуть некоторые трудности. Например, в законе о среднем образовании есть норма, что школы могут перезачислять результаты обучения, полученные в зарубежных школах.

Однако Минобразования не дало четкой таблицы, как переводить баллы из европейских или других иностранных школ в украинскую 12-балльную систему.

Определяется, что школы внутри автономии самостоятельно переводят оценки, спросив у ученика о системе оценивания. Это, конечно, неправильно, так не должно быть, — говорит Иванна Коберник.

Также проблемы могут возникнуть с оценкой отдельных предметов, которые во многих иностранных школах объединены одной дисциплиной “наука”. В Украине они распределены на биологию, химию и физику.

Сейчас в рекомендациях МОН говорится об “индивидуальном подходе к ситуации”, отметила Иванна. В то же время, пока трудно сказать, как школы будут использовать эту норму.

Также соучредительница общественной организации Смарт образование ожидает, что для предметов (украинский язык, литература, история и география Украины) будет сделана отдельная программа.

По ожиданиям Иванны, она будет включать только основную информацию, которая позволит детям концентрированно пройти курс летом, в онлайн-режиме или параллельно с другим обучением.

Продолжать образование в Украине могут даже выпускники 11 классов, они могут составить НМТ. Список стран, из которых абитуриенты могут составить мультитест — в материале.

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