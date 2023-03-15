Коли перевзутися на літню гуму навесні: поради для водіїв

Усіх водіїв з приходом весни мучить питання, коли перевзуватися на літню гуму. Хочеться якнайшвидше перейти на літні шини, але поспішати з цим не варто. Перед тим як міняти шини автомобіля з зимових на літні, потрібно добре вивчити прогноз погоди.

Буває так, що два дні температура тримається +7°C, а потім йде сніг та морози. Краще почекати та переконатися, що заморозків більше не буде.

Коли перевзутися на літню гуму навесні

Конкретної дати, коли можна перевзути машину із зимової гуми на літню немає. Експерти радять не поспішати із цим. Літні шини потрібно ставити, коли минуть морози.

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Рекомендується змінювати шини на літні, коли за вікном буде стабільно +10°C градусів і вище.

Якщо температура тримається +5°С-7°C, то краще ще не знімати зимову гуму.

Але надто затягувати зі зміною зимових шин також не варто. Це може призвести до зношування гуми та втрати шипів. Зимова гума м’якша і при нагріванні стирається дуже швидко.

Перед тим, як поставити літню гуму, її варто перевірити. Уважно оглянь шини, стерлися вони чи ні. Перевір наявність тріщин, деформувань, перевір знос за індикаторами — виступами на дні канавок протектора. Якщо є потреба, краще купи нову гуму. Адже від цього залежить твоя безпека на дорозі.

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