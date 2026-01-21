Понад 1000 українців постраждали від обморожень за місяць — статистика МОЗ

Зима в Україні перейшла в активну фазу, і це миттєво позначилося на медичній статистиці. Лише за останній місяць понад тисячу українців отримали серйозні травми через дію низьких температур.
Медики застерігають: попри те, що ситуація наразі контрольована, будь-яке подальше похолодання може спровокувати хвилю нових звернень. Про це пише МОЗ.
Статистика крижаного місяця: пік припав на середину січня
За даними екстреної медичної допомоги, у період з 20 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року до лікарів звернулися 1103 особи з ознаками обмороження та переохолодження.
Абсолютну більшість із них — 1016 пацієнтів — довелося госпіталізувати через важкість стану. Найбільш напруженим днем стало 18 січня, коли до лікарень потрапило одразу 85 людей.
Загалом за цей час українські бригади швидкої працювали у шаленому ритмі, опрацювавши понад пів мільйона звернень (544 404). В середньому медики виїжджають на допомогу близько 18 тисяч разів на добу.
Переохолодження чи обмороження: у чому різниця та як розпізнати ворога
Лікарі нагадують: переохолодження — це загальний стан організму, який виникає через довге перебування на холоді або в мокрому одязі. Ознаки, які мають насторожити:
- Бліда та суха шкіра, синюшність губ;
- Сильне тремтіння тіла;
- У важких випадках — уповільнення дихання та каша в роті (невиразна мова).;
- Окрему увагу слід приділяти дітям: якщо дитина незвично тиха, сонна та має дуже холодну почервонілу шкіру — це привід для негайного звернення до лікаря.
Натомість обмороження — це локальна травма (ніс, щоки, пальці). Шкіра на цих ділянках стає сіро-жовтою або восково-білою, німіє і втрачає будь-яку чутливість.
Головні табу та алгоритм порятунку: поради від професіоналів
Якщо ви бачите людину, яка постраждала від холоду, перше правило — забудьте про дідівські методи.
Не можна розтирати шкіру снігом, опускати замерзлі кінцівки у гарячу воду або протирати їх спиртом. Це лише глибше травмує тканини.
Як діяти правильно:
- Забезпеч тепло: перемісти людину в приміщення та викличте швидку (103 або 112);
- Звільни від зайвого: обережно зніми мокрий одяг, взуття та прикраси (каблучки можуть перетискати набряклі пальці);
- Поступовий прогрів: накрий людину ковдрою або термопокривалом;
- Гаряче пиття: якщо постраждалий у свідомості, дай теплий чай або воду (алкоголь — під забороною).
Щоб не стати частиною сумної статистики, медики радять дотримуватися принципу багатошаровості в одязі та постійно рухатися, якщо доводиться довго стояти на вулиці.
Також читай, що робити при переохолодженні.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!