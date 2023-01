Чергова зустріч антивоєнної коаліції: що таке Рамштайн-8 та чого очікувати від нього українцям

Сьогодні, 20 січня, відбудеться восьма зустріч у форматі Рамштайн, на якій міністри оборони близько 50 країн ухвалять рішення щодо подальшої підтримки України у війні з Росією.

Читай, що це за зустріч, яка її мета та чого очікувати українцям від засідання Рамштайн-8.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Україна об’єднала навколо себе провідні країни світу, які жорстко засудили напад РФ та почали активно допомагати нашій державі оборонятись від загарбників.

26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулось перше засідання Консультативної групи щодо оборони України.

У зустрічі взяли участь понад 40 країн антивоєнної коаліції, результатами якої стали передання Україні новітнього озброєння, налагодження логістичних ланцюжків, домовленості про ремонт військової техніки та підготовку українських захисників на території партнерів.

Основна мета зустрічі Рамштайн — координація зусиль союзників щодо як короткострокової, так і середньо- та довгострокової оборонної підтримки України для перемоги над ворогом.

Провідну роль в організації та участі в Рамштайні беруть США, Велика Британія, Канада, Польща, країни Балтії та інші країни-члени НАТО. Окрім НАТО та ЄС, у засіданні беруть участь також деякі держави Африки та Азії.

Традиційно на ньому присутній і міністр оборони України Олексій Резніков.

Видання Reuters повідомляє з посиланням на міністра оборони Фінляндії, що на зустрічі Рамштайн-8 обговорять передачу Україні танків Leopard, для реекспорту яких поза межами НАТО необхідний дозвіл від Німеччини.

Також відомо, що сьогодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг планує провести двосторонню зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Ймовірно, обговорюватимуть і Талліннську обіцянку — новий масштабний пакет військової допомоги Україні від дев’яти європейських країн, який оголосили вчора.

Йдеться, зокрема, про передачу Україні:

— Давши цю Талліннську обіцянку, ми вирушимо на засідання Групи оборони України в Рамштайн завтра, 20 січня, і закликаємо інших членів Альянсу та партнерів наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити українську перемогу на полі бою у 2023 році, — йдеться у спільній заяві країн за результатами зустрічі в Естонії.

Крім того, в ефірі телемарафону Резніков заявив, що наразі у групу клубу Рамштайн входять близько 50 країн. Однак, ймовірно, сьогодні до зустрічі приєднаються представники кількох нових держав. Яких саме — поки що невідомо. Та зрозуміло одне — Рамштайн-8 принесе гарні новини для України та погані — для росіян.

Рамштайн-8 обов’язково принесе чудові новини для українських солдатів із цими шевронами. Залишайтеся на зв’язку! — написав Резніков у Twitter.

Chevrons of ???????? military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for ???????? More proof of Ukraine’s strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for ???????? soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL