Очередная встреча антивоенной коалиции: что такое Рамштайн-8 и чего ждать от него украинцам

Сегодня, 20 января, состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которой министры обороны около 50 стран примут решение о дальнейшей поддержке Украины в войне с Россией.

Читай, что это за встреча, какая ее цель и чего ждать украинцам от заседания Рамштайн-8.

В начале полномасштабного вторжения России Украина объединила вокруг себя ведущие страны мира, жестко осудившие нападение РФ и активно помогающие нашему государству обороняться от захватчиков.

26 апреля 2022 на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялось первое заседание Консультативной группы по обороне Украины.

Во встрече приняли участие более 40 стран антивоенной коалиции, результатами которой стали передача Украине новейшего вооружения, налаживание логистических цепочек, договоренности о ремонте военной техники и подготовке украинских защитников на территории партнеров.

Основная цель встречи Рамштайн — координация усилий союзников как по краткосрочной, так и по средне- и долгосрочной оборонной поддержке Украины для победы над врагом.

Ведущую роль в организации и участии в Рамштайне принимают США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии и другие страны-члены НАТО. Кроме НАТО и ЕС, в заседании также принимают участие некоторые государства Африки и Азии.

Традиционно на нем присутствует и министр обороны Украины Алексей Резников.

Издание Reuters сообщает со ссылкой на министра обороны Финляндии, что на встрече Рамштайн-8 обсудят передачу Украине танков Leopard, для реэкспорта которых за пределами НАТО необходимо разрешение от Германии.

Также известно, что сегодня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен провести двустороннюю встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Вероятно, будут обсуждать и Таллиннское обещание — новый масштабный пакет военной помощи Украине от девяти европейских стран, который объявили вчера.

Речь идет, в частности, о передаче Украине:

— Дав это Таллиннское обещание, мы отправимся на заседание Группы обороны Украины в Рамштайн завтра, 20 января, и призываем других членов Альянса и партнеров последовать этому примеру и как можно быстрее предоставить свои собственные запланированные пакеты поддержки, чтобы обеспечить украинскую победу на поле боя в 2023 году, — говорится в совместном заявлении стран по результатам встречи в Эстонии.

Кроме того, в эфире телемарафона Резников заявил, что в настоящее время в группу клуба Рамштайн входят около 50 стран. Однако, по всей видимости, сегодня к встрече присоединятся представители нескольких новых государств.

Каких именно — пока неизвестно. Но ясно одно — Рамштайн-8 принесет хорошие новости для Украины и плохие — для россиян.

Рамштайн-8 обязательно принесет отличные новости для украинских солдат с этими шевронами. Оставайтесь на связи! — написал Резников в Twitter.

Chevrons of ???????? military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for ???????? More proof of Ukraine’s strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for ???????? soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL