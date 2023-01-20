Очередная встреча антивоенной коалиции: что такое Рамштайн-8 и чего ждать от него украинцам

Сегодня, 20 января, состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которой министры обороны около 50 стран примут решение о дальнейшей поддержке Украины в войне с Россией.
Читай, что это за встреча, какая ее цель и чего ждать украинцам от заседания Рамштайн-8.
В начале полномасштабного вторжения России Украина объединила вокруг себя ведущие страны мира, жестко осудившие нападение РФ и активно помогающие нашему государству обороняться от захватчиков.
26 апреля 2022 на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялось первое заседание Консультативной группы по обороне Украины.
Во встрече приняли участие более 40 стран антивоенной коалиции, результатами которой стали передача Украине новейшего вооружения, налаживание логистических цепочек, договоренности о ремонте военной техники и подготовке украинских защитников на территории партнеров.
Основная цель встречи Рамштайн — координация усилий союзников как по краткосрочной, так и по средне- и долгосрочной оборонной поддержке Украины для победы над врагом.
Ведущую роль в организации и участии в Рамштайне принимают США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии и другие страны-члены НАТО. Кроме НАТО и ЕС, в заседании также принимают участие некоторые государства Африки и Азии.
Традиционно на нем присутствует и министр обороны Украины Алексей Резников.
Издание Reuters сообщает со ссылкой на министра обороны Финляндии, что на встрече Рамштайн-8 обсудят передачу Украине танков Leopard, для реэкспорта которых за пределами НАТО необходимо разрешение от Германии.
Также известно, что сегодня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен провести двустороннюю встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Вероятно, будут обсуждать и Таллиннское обещание — новый масштабный пакет военной помощи Украине от девяти европейских стран, который объявили вчера.
Речь идет, в частности, о передаче Украине:
— Дав это Таллиннское обещание, мы отправимся на заседание Группы обороны Украины в Рамштайн завтра, 20 января, и призываем других членов Альянса и партнеров последовать этому примеру и как можно быстрее предоставить свои собственные запланированные пакеты поддержки, чтобы обеспечить украинскую победу на поле боя в 2023 году, — говорится в совместном заявлении стран по результатам встречи в Эстонии.
Кроме того, в эфире телемарафона Резников заявил, что в настоящее время в группу клуба Рамштайн входят около 50 стран. Однако, по всей видимости, сегодня к встрече присоединятся представители нескольких новых государств.
Каких именно — пока неизвестно. Но ясно одно — Рамштайн-8 принесет хорошие новости для Украины и плохие — для россиян.
Шевроны украинских воинских частей на базе Рамштайн, ставшей символом международной поддержки Украины. Еще одним доказательством шагов Украины по интеграции в НАТО.
Шевроны украинских воинских частей на базе Рамштайн, ставшей символом международной поддержки Украины. Еще одним доказательством шагов Украины по интеграции в НАТО.
Рамштайн-8 обязательно принесет отличные новости для украинских солдат с этими шевронами. Оставайтесь на связи! — написал Резников в Twitter.
Chevrons of ???????? military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for ???????? More proof of Ukraine’s strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for ???????? soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023
Chevrons of ???????? military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for ???????? More proof of Ukraine’s strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for ???????? soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL
Украине необходимо больше вооруженной помощи, чтобы уберечь жизнь наших военных и гражданских и скорее победить врага. Читай, чем особенный танк Leopard и почему о нем так активно говорят.
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