Танки Leopard: що в них особливого, чому вони так необхідні Україні та хто може їх передати

У війні проти Росії опосередковано беруть участь більшість країн світу. Україна ж просить лише одного: більше збройної допомоги, аби вберегти життя наших військових і цивільних та швидше перемогти ворога.

Ще від початку осені 2022 року активно обговорюється можливість передавання українцям німецьких танків Leopard. Що це за танк, хто його може передати та в чому особливість Леопардів на війні — розповідаємо у матеріалі.

Танки Leopard: характеристики

Leopard 1 став першим виготовленим танком після завершення Другої світової війни. Робота над ним розпочалася у 1950-х роках, а на озброєння взятий 12 країнами у 1965 році.

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Двигун : турбований дизель 1500 к. с.

: турбований дизель 1500 к. с. Гармата : 120 мм, довжина ствола — 44 калібри

: 120 мм, довжина ствола — 44 калібри Вага бойової одиниці : 55 т

: 55 т Максимальна швидкість : 68 км/год

: 68 км/год Швидкість заднього ходу : до 31 км/год

Leopard вважається ледь не іконою вдалого поєднання характеристик бойової машини. Звісно, базова версія зазнала багатьох змін, а танк має кілька варіацій.

Leopard A1;

Leopard A2;

Leopard A3;

Leopard A4;

Leopard A1А1;

Leopard A5;

Leopard A6.

У танках Leopard закладені всі чотири головні компоненти ефективності танка на полі бою: вогневі потужності 120-мм гармати, високий рівень захисту, маневровість та досконала система управління вогнем.

І з кожною новою модернізацією машини всі ці чотири параметри лише зростали.

Зокрема, у версії Leopard 2A4, серійне виробництво якої тривало з 1985 по 1992 рік, вже були встановлені тепловізійні приціли від Zeiss, повністю цифрова система управління вогнем, встановлена нова башта з бронею з елементами з вольфраму та титану, а в арсенал додані нові типи боєприпасів.

Найбільшого поширення набула модифікація Leopard 2. Саме такі танки необхідні Україні для успішного контрнаступу на Сході та Півдні країни.

Чому Україні необхідні танки Leopard 2

Швидкий контрнаступ українців на Харківщині та Херсонщині завдав не лише удару по російських військах, а й сколихнув увесь світ.

Проте аналітик Мюнхенської конференції з безпеки та експерт з питань Східної Європи Ніко Ланґе вважає, що ЗСУ складно буде звільнити захоплену росіянами територію між містами Херсон та Маріуполь насамперед через географічні та рельєфні особливості цього регіону.

— Поки що замало саме засобів для успішного проведення контратак, особливо посеред безмежного степу. Саме тому Україна так активно шукає допомогу у вигляді бойових машин піхоти та бойових танків, — пояснив аналітик у коментарі DW.

Хто може надати нам танки Leopard 2

Українські політики та міністри активно наполягають та схиляють Німеччину стати головним союзником з постачання важкої зброї для сил оборони України. Та очільники ФРН, зокрема й Олаф Шольц, заявляють: Німеччина не готова одноосібно, без партнерів, надавати Україні таке озброєння.

Водночас заяви інших очільників Німеччини свідчать, що передача Leopard — це лише питання часу та домовленостей.

Видання Politico пише, що Польща та Франція непублічно тиснуть на Німеччину, щоб та передала в Україну бажані танки. Ймовірно, після такого кроку Leopard поїдуть до нас не лише з Німеччини, а й з інших країн Європи.

— Менш ніж через тиждень після того, як Німеччина нарешті погодилася поставити Україні бойові машини піхоти Marder, зростає тиск на Берлін, щоб посилити його та надіслати сучасні бойові танки, — пишуть у виданні.

Німеччина не може виключати постачання танків Leopard, важчих бойових машин, ніж Marders, для підтримки українських військових сил у майбутньому, заявив міністр економіки країни Роберт Хабек. Про це повідомляє Reuters.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у своєму Twitter заявила, що про передачу танків Україні йшлося під час дискусій у Держдепартаменті, Конгресі та Сенаті.

Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не маємо залишити Україну. Вам потрібні ці танки.

Das wurde mir auch bei meinem Besuch in #Washington in allen meinen Gesprächen im Außenministerium, im Kongress und im Senat bestätigt. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Sie brauchen Panzer. https://t.co/Vm1VkS36xF — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 7, 2022

Польща також закликає Захід створити коаліцію для постачання Україні важкого озброєння.

60-тонні Leopard 2 стоять на озброєнні у Німеччини, Іспанії, Польщі, Греції, Данії та Фінляндії. Танк має 120-мм гармату, сучасну систему захисту та броню.

До речі, Фінляндія також розглядає можливість передачі танків Leopard Україні, однак зазначає: це має бути колективна допомога усіх країн, бо у пріоритеті в прикордонній з РФ країни є її власна обороноздатність.

Важливо розуміти, що без згоди Німеччини на релокацію танків жодна країна Європи не зможе надати Leopard’и Україні.

Щоб краще розуміти, чому Україні так необхідна збройна допомога, варто прочитати про актуальну ситуацію на Луганському та Донецькому напрямках. Ми писали про це в іншому матеріалі.

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