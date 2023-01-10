Війна в Україні

Танки Leopard: що в них особливого, чому вони так необхідні Україні та хто може їх передати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Січня 2023, 13:00
Leopard 2
Фото: Depositphotos

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