Поліцейський, металошукачі та рамки: в українських школах вводять нові безпекові заходи

Безпечний простір для дітей — це запорука здорового суспільства. Однак саме школи стають місцем, де зібрано чимало небезпек: дитячий булінг або дорослі зі злими намірами чигають то тут, то там.

Україна вже неодноразово боролася з цим. Однак комплексного рішення до сьогодні введено не було.

Міністр МВС України Ігор Клименко у дописі Міністерства внутрішніх справ повідомив про наміри впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища в країні.

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Як школи планують робити безпечнішими — розповідаємо далі у матеріалі.

Безпека у школах: рішення МВС

За повідомленням у Facebook, МВС планує впровадити кілька рішень, що вбережуть школярів та освітній простір від небезпек.

Основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей. — Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі — спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Відповідно, пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки, — повідомив міністр. За повідомленням, скоро розпочнеться набір кандидатів. Нині 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони.

Обовʼязки та особливості роботи поліцейських у школах

Згідно з безпековою ситуацією, особливо — що стосується небезпечних територій та територій з підвищеним ризиком, — наявність поліцейських у школах може забезпечити безпеку життя учнів. Щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечити порядок і безпеку учнів, працівників школи та батьків, на цих територіях у межах проекту Служба освітньої безпеки запроваджується охорона закладів загальної середньої освіти працівником поліції. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у своєму Facebook пояснив, як саме працюватимуть поліцейські у школах. — Ці поліцейські будуть працювати у школах пів року, бо вже зараз якнайшвидше необхідно забезпечити захист учасників освітнього процесу, а потім повернуться до виконання своїх попередніх обов’язків. Протягом цього періоду буде оголошено конкурс на посади поліцейських Служби освітньої безпеки. Планується, що перевага у цьому конкурсі буде надаватися особам звільненим від мобілізації та жінкам.

Проект запроваджується у 402 закладах загальної середньої освіти Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської Миколаївської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей.

Сергій Горбачов зазначив, що у повноваження поліцейського буде входити не лише пряма комунікація з дітьми та стеження за порядком, а й спільне розроблення планів щодо посилення безпекової ситуації у школі разом з керівництвом навчального закладу та батьками.

— До повноважень офіцерів СОБ входить запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами, особисте реагування на правопорушення та у разі необхідності виклик поліції. У багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металодетектори, що допоможе виявляти небезпечні заборонені предмети, які хтось може принести до школи. Також офіцер СОБ взаємодіє з усіма учасниками освітнього процесу і зможе виступати з ініціативою щодо посилення безпеки в закладі освіти. При цьому один із найважливіших моментів у його роботі — це спілкування з дітьми та проведення заходів із запобігання правопорушенням, — написав Горбачов.

Разом з тим, важко не погодитися: часто небезпечні ситуації відбуваються за участі підлітків. Нещодавно на всю країну прогриміла історія побиття школярки у Київській області — що відомо про це, можеш дізнатися з іншого матеріалу.

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