Твоя безпека

Поліцейський, металошукачі та рамки: в українських школах вводять нові безпекові заходи

Вікторія Мельник, журналістка сайту 31 Січня 2024, 11:15
Школа
Фото: Нацполіція, Pexels

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