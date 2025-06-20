Як перевірити, чи зламали твій пароль або пошту: сайти для перевірки та як діяти

Новина, яка приголомшує тим, що може торкнутися тебе особисто: у мережу потрапили дані про понад 16 мільярдів акаунтів — серед них логіни й паролі до Google, Facebook, X (Twitter) та інших сервісів.

Це найбільший витік за останні роки, і головна його небезпека для нас, звичайних користувачів, у тому, що зловмисники можуть увійти до наших акаунтів, отримати доступ до особистої інформації, листування, банківських даних.

Якщо ти використовуєш один пароль для кількох сервісів — ризик зростає іще більше. Як перевірити, чи зламали пароль, чи потрапив він у витік — розказуємо у матеріалі.

Як перевірити, чи зламали пароль

Не варто впадати в паніку, існує кілька сервісів, які допоможуть тобі перевірити, чи потрапили у витік твої дані та чи зламали твій пароль. Ось перелік найпопулярніших порталів:

Haveibeenpwned

Haveibeenpwned — один із найвідоміших сервісів, який дозволяє перевірити, чи потрапила твоя електронна пошта до баз даних зламаних акаунтів, вона порівнює твою інформацію з 14 мільярдами записів.

Читати на тему Витік 16 млрд паролів від Apple та Google! До чого тут Telegram та хто постраждав найдужче Більшість даних стосувалося португаломовного населення.

Мonitor.mozilla

Мonitor.mozilla.org — іще один інструмент для перевірки, чи зламали пароль, від Mozilla. Він використовує дані вебсайту HIBP для миттєвих сповіщень про виток. Можеш зареєструватися для розширеного моніторингу — зручний та безкоштовний варіант.

Avast Hack Check

Avast Hack Check — сервіс, який сканує бази витоків, понад 19 млрд записів, порівнює з даними твого email або пароля. Англійська версія Worldwidе доступна для українців.

DataBreach.com

DataBreach.com може зробити поглиблену перевірку — окрім паролів, сервіс допоможе з’ясувати, чи потрапляли у витік особисті дані: ім’я, номер телефону або IP-адреса.

Як перевірити чи пароль потрапив у виток, чи ні — проста інструкція

Зайди на будь-який з цих сайтів і введи свою електронну адресу або пароль (або його хеш);

якщо сайт знаходять витік — негайно зміни пароль, ми розповідали, як придумати надійний;

увімкни двофакторну авторизацію там, де тільки можливо;

активуй на сайті функцію Повідомити мене (Notify Me) — у разі небезпеки при новому витоку тобі прийде повідомлення.

Прочитай також і скористайся порадами, як захистити себе від кібер-шахраїв у Мережі — даємо доступну інструкцію.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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