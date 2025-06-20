Как проверить, взломали ли ваш пароль или почту: сайты для проверки и как действовать

Новость, которая поражает тем, что может коснуться тебя лично: в сеть попали данные о более чем 16 миллиардах аккаунтов — среди них логины и пароли в Google, Facebook, X (Twitter) и другие сервисы.

Это самая большая утечка за последние годы, и главная ее опасность для нас, обычных пользователей, в том, что злоумышленники могут войти в наши аккаунты, получить доступ к личной информации, переписке, банковским данным.

Если ты используешь один пароль для нескольких сервисов, риск возрастает еще больше. Как проверить, взломали ли пароль, попал ли он в утечку — рассказываем в материале.

Как проверить, взломали ли пароль

Не стоит впадать в панику, существует несколько сервисов, которые помогут тебе проверить, попали ли в утечку твои данные и сломали ли твой пароль. Вот список самых популярных порталов:

Haveibeenpwned

Haveibeenpwned — один из самых известных сервисов, позволяющий проверить, попала ли твоя электронная почта в базы данных сломанных аккаунтов, она сравнивает твою информацию с 14 миллиардами записей.

Читать по теме Утек 16 млрд паролей от Apple и Google! К чему здесь Telegram и кто пострадал больше всего Большинство данных касалось португалоязычного населения.

Монитор.mozilla

Мonitor.mozilla.org — еще один инструмент для проверки, взломали ли пароль от Mozilla. Он использует данные сайта HIBP для мгновенных уведомлений об утечке. Можешь зарегистрироваться для расширенного мониторинга — удобный и бесплатный вариант.

Avast Hack Check

Avast Hack Check — сервис, сканирующий базы утечек, более 19 млрд записей, сравнивает с данными твоего email или пароля. Английская версия Worldwide доступна для украинцев.

DataBreach.com

DataBreach.com может произвести углубленную проверку — кроме паролей, сервис поможет выяснить, попадали ли в утечку личные данные: имя, номер телефона или IP-адрес.

Как проверить пароль попал ли в утечку или нет — простая инструкция

зайди на любой из этих сайтов и введи свой электронный адрес или пароль (или его хэш);

если сайт находят утечку — немедленно измени пароль, мы рассказывали, как придумать надежный;

включи двухфакторную авторизацию там, где только возможно;

активируй на сайте функцию Сообщить мне (Notify Me) — в случае опасности при новой утечке тебе придет сообщение.

Прочти также и воспользуйся советами, как защитить себя от кибермошенников в Сети — даем доступную инструкцию.

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