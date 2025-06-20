Как проверить, взломали ли ваш пароль или почту: сайты для проверки и как действовать

Фото Pexels Новость, которая поражает тем, что может коснуться тебя лично: в сеть попали данные о более чем 16 миллиардах аккаунтов — среди них логины и пароли в Google, Facebook, X (Twitter) и другие сервисы. Это самая большая утечка за последние годы, и главная ее опасность для нас, обычных пользователей, в том, что злоумышленники могут войти в наши аккаунты, получить доступ к личной информации, переписке, банковским данным. Если ты используешь один пароль для нескольких сервисов, риск возрастает еще больше. Как проверить, взломали ли пароль, попал ли он в утечку — рассказываем в материале.Как проверить, взломали ли пароль Не стоит впадать в панику, существует несколько сервисов, которые помогут тебе проверить, попали ли в утечку твои данные и сломали ли твой пароль. Вот список самых популярных порталов: Haveibeenpwned Haveibeenpwned — один из самых известных сервисов, позволяющий проверить, попала ли твоя электронная почта в базы данных сломанных аккаунтов, она сравнивает твою информацию с 14 миллиардами записей. Читать по теме Утек 16 млрд паролей от Apple и Google! К чему здесь Telegram и кто пострадал больше всего Большинство данных касалось португалоязычного населения. Монитор.mozilla Мonitor.mozilla.org — еще один инструмент для проверки, взломали ли пароль от Mozilla. Он использует данные сайта HIBP для мгновенных уведомлений об утечке. Можешь зарегистрироваться для расширенного мониторинга — удобный и бесплатный вариант. Avast Hack Check Avast Hack Check — сервис, сканирующий базы утечек, более 19 млрд записей, сравнивает с данными твоего email или пароля. Английская версия Worldwide доступна для украинцев. DataBreach.com DataBreach.com может произвести углубленную проверку — кроме паролей, сервис поможет выяснить, попадали ли в утечку личные данные: имя, номер телефона или IP-адрес. Как проверить пароль попал ли в утечку или нет — простая инструкция зайди на любой из этих сайтов и введи свой электронный адрес или пароль (или его хэш); если сайт находят утечку — немедленно измени пароль, мы рассказывали, как придумать надежный; включи двухфакторную авторизацию там, где только возможно; активируй на сайте функцию Сообщить мне (Notify Me) — в случае опасности при новой утечке тебе придет сообщение. Прочти также и воспользуйся советами, как защитить себя от кибермошенников в Сети — даем доступную инструкцию. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Кибербезопасность Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter