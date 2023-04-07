Що краще обрати: двоконтурний електричний котел або одноконтурний з бойлером — розбираємось у технології

При виборі системи опалення та гарячого водопостачання ключове питання полягає у виборі типу котла. Два найбільш популярні рішення — це двоконтурний електричний котел або одноконтурний з бойлером непрямого нагріву.

У цьому матеріалі ми розберемо, в чому особливість цих типів котлів і допоможемо визначити найкращий електрокотел для опалення в приватному будинку або в автономній квартирі.

Що таке двоконтурний електрокотел?

Агрегат можна назвати “міні-котельнею” – двоконтурний електричний котел оснащений двома нагрівачами, один з яких відповідає за опалення, а інший — за приготування гарячої води.

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Конструкція схожа на одноконтурний аналог, але включатиме додаткове обладнання, таке як теплообмінник і входи/виходи для ГВП; триходовий клапан, циркуляційні насоси, розширювальний бак — все це міститься під одним корпусом.

Як працює одноконтурний котел з бойлером?

Система нагріває воду тільки для опалення будинку та, щоб отримати ГВП, необхідно підключити додаткове обладнання – бойлер непрямого нагріву. Прилад є місткістю, всередині якої знаходиться змієподібний теплообмінник.

Він “запозичує” гарячий теплоносій з контуру опалення для підігріву води, що знаходиться в бойлері.

Котел із бойлером у більшості випадків з’єднуються за схемою “пріоритет бойлера” — якщо система водопостачання охолола, котел перемикається на нагрівання бойлера. Нагрівши воду до заданої користувачем температури, агрегат знову повертається до опалення.

Яке допоміжне обладнання знадобиться для зв’язування котел-бойлер?

У більшості випадків проект такого типу систем передбачає встановлення таких приладів, як:

Розширювальний бачок для ГВП місткістю 10% від об’єму бойлера;

циркуляційний насос для подачі гарячої води;

Запобіжні клапани, труби, крани та інші елементи, які дозволять добре обв’язати одноконтурний котел з бойлером.

Також є котли з вбудованим бойлером, тобто. обладнання залишиться лише підключити до опалення та водопостачання.

Одноконтурний або двоконтурний котел: недоліки та переваги систем

Електрокотли — це безпечне та екологічно чисте обладнання, яке можна встановлювати у будь-якій зручній кімнаті будинку чи квартири.

Не потребують димаря, додаткової витяжки та інших особливих вимог до приміщення для встановлення, на відміну від газових котлів (на малюнку нижче).

Двоконтурні електрокотли

Головний плюс перед одноконтурною моделлю – це одночасне забезпечення сім’ї гарячою водою та опаленням у холодні місяці року. Завдяки цьому можна значно спростити схеми опалення та гарячого водопостачання будинку.

Двоконтурні електрокотли займають менше місця та простіше обв’язуються, тому ви зможете встановити агрегат на кухні або у ванній невеликих розмірів.

Однак продуктивність приладу ГВП не велика: в більшості випадків система розрахована на 1 відкритий кран.

Наприклад, якщо одна людина приймає душ, інші краще не відкривати крани з гарячою водою на кухні. Також буде складно швидко набрати велику ванну високої температури.

Одноконтурний котел із бойлером

Ця система відмінно підійде, якщо в будинку котел та крани знаходяться на великій відстані (10+ метрів), а також витрачається велика кількість нагрітої води на сім’ю.

Бойлер непрямого нагріву одразу надає великий обсяг гарячої води, що виключить стрибки температури. А якщо організувати постійну циркуляцію ГВП, ви миттєво отримаєте гарячу воду навіть за 25 метрів від головного агрегату.

Однак систему котел-бойлер розміщувати в житловому приміщенні нераціонально — це буде вельми габаритна конструкція, для якої бажано виділити окреме приміщення (котельню).

Основні параметри для порівняння котлів

Порівнюючи ті чи інші моделі, важливо звернути увагу на такі нюанси, як:

Енергоефективність, продуктивність та потужність агрегатів; Набір доступного функціоналу; можливості автоматики; Габарити, ергономіка та економія простору; Складність та вартість проектування системи та її монтажу; Надійність виробника та постачальника; Ціна котла у різних магазинах кліматичної техніки; Наявність гарантій та ліцензій.

Як остаточно визначитися з типом казана

Щоб грамотно підібрати техніку того чи іншого будинку, краще замовити технічний проект кліматичної компанії. У цьому випадку фахівці врахують усі нюанси при виборі оптимальної системи: обсяг приміщень, кількість санвузлів/кранів, розмір сім’ї, кліматичні особливості вашого регіону, наявність/якість інших інженерних мереж тощо.

Крім цього, ви зможете замовити монтаж системи та обслуговування протягом усього терміну експлуатації обладнання.

До речі, раніше ми розповідали, як злити воду з бойлера правильно.