Що краще обрати: двоконтурний електричний котел або одноконтурний з бойлером — розбираємось у технології

При виборі системи опалення та гарячого водопостачання ключове питання полягає у виборі типу котла. Два найбільш популярні рішення — це двоконтурний електричний котел або одноконтурний з бойлером непрямого нагріву.
У цьому матеріалі ми розберемо, в чому особливість цих типів котлів і допоможемо визначити найкращий електрокотел для опалення в приватному будинку або в автономній квартирі.
Агрегат можна назвати “міні-котельнею” – двоконтурний електричний котел оснащений двома нагрівачами, один з яких відповідає за опалення, а інший — за приготування гарячої води.
Конструкція схожа на одноконтурний аналог, але включатиме додаткове обладнання, таке як теплообмінник і входи/виходи для ГВП; триходовий клапан, циркуляційні насоси, розширювальний бак — все це міститься під одним корпусом.
Система нагріває воду тільки для опалення будинку та, щоб отримати ГВП, необхідно підключити додаткове обладнання – бойлер непрямого нагріву. Прилад є місткістю, всередині якої знаходиться змієподібний теплообмінник.
Він “запозичує” гарячий теплоносій з контуру опалення для підігріву води, що знаходиться в бойлері.
Він “запозичує” гарячий теплоносій з контуру опалення для підігріву води, що знаходиться в бойлері.
Котел із бойлером у більшості випадків з’єднуються за схемою “пріоритет бойлера” — якщо система водопостачання охолола, котел перемикається на нагрівання бойлера. Нагрівши воду до заданої користувачем температури, агрегат знову повертається до опалення.
У більшості випадків проект такого типу систем передбачає встановлення таких приладів, як:
Також є котли з вбудованим бойлером, тобто. обладнання залишиться лише підключити до опалення та водопостачання.
Електрокотли — це безпечне та екологічно чисте обладнання, яке можна встановлювати у будь-якій зручній кімнаті будинку чи квартири.
Не потребують димаря, додаткової витяжки та інших особливих вимог до приміщення для встановлення, на відміну від газових котлів (на малюнку нижче).
Фото – https://alterair.ua/otoplenie/montazh-gazovogo-kotla
Головний плюс перед одноконтурною моделлю – це одночасне забезпечення сім’ї гарячою водою та опаленням у холодні місяці року. Завдяки цьому можна значно спростити схеми опалення та гарячого водопостачання будинку.
Двоконтурні електрокотли займають менше місця та простіше обв’язуються, тому ви зможете встановити агрегат на кухні або у ванній невеликих розмірів.
Однак продуктивність приладу ГВП не велика: в більшості випадків система розрахована на 1 відкритий кран.
Однак продуктивність приладу ГВП не велика: в більшості випадків система розрахована на 1 відкритий кран.
Наприклад, якщо одна людина приймає душ, інші краще не відкривати крани з гарячою водою на кухні. Також буде складно швидко набрати велику ванну високої температури.
Ця система відмінно підійде, якщо в будинку котел та крани знаходяться на великій відстані (10+ метрів), а також витрачається велика кількість нагрітої води на сім’ю.
Бойлер непрямого нагріву одразу надає великий обсяг гарячої води, що виключить стрибки температури. А якщо організувати постійну циркуляцію ГВП, ви миттєво отримаєте гарячу воду навіть за 25 метрів від головного агрегату.
Однак систему котел-бойлер розміщувати в житловому приміщенні нераціонально — це буде вельми габаритна конструкція, для якої бажано виділити окреме приміщення (котельню).
Порівнюючи ті чи інші моделі, важливо звернути увагу на такі нюанси, як:
Щоб грамотно підібрати техніку того чи іншого будинку, краще замовити технічний проект кліматичної компанії. У цьому випадку фахівці врахують усі нюанси при виборі оптимальної системи: обсяг приміщень, кількість санвузлів/кранів, розмір сім’ї, кліматичні особливості вашого регіону, наявність/якість інших інженерних мереж тощо.
Крім цього, ви зможете замовити монтаж системи та обслуговування протягом усього терміну експлуатації обладнання.
До речі, раніше ми розповідали, як злити воду з бойлера правильно.