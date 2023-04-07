Что лучше выбрать: двухконтурный электрический котел или одноконтурный с бойлером — разбираемся в технологии

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Валерия Малицкая, главный редактор сайта 07 апреля 2023, 11:45
Який котел обрати
Фото: Depositphotos

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