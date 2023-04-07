Что лучше выбрать: двухконтурный электрический котел или одноконтурный с бойлером — разбираемся в технологии

При выборе системы для отопления и горячего водоснабжения ключевой вопрос заключается в выборе типа котла. Два наиболее популярных решения — это двухконтурный электрический котел или одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.

В этой статье мы разберём, в чём особенность данных типов котлов и поможем определить лучший электрокотел для отопления в частном доме или автономной квартире.

Что представляет собой двухконтурный электрокотел?

Агрегат можно назвать “мини-котельной” — двухконтурный электрический котел оснащен двумя нагревателями, один из которых отвечает за отопление, а другой — за приготовление горячей воды. Конструкция похожа на одноконтурный аналог, но включать дополнительное оборудование, такое как теплообменник и входы/выходы для ГВС; трехходовой клапан, циркуляционные насосы, расширительный бак — все это помещается под одним корпусом.

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Как работает котел одноконтурный с бойлером?

Система нагревает воду только для отопления дома и, чтобы получить ГВС, необходимо подключить дополнительное оборудование — бойлер косвенного нагрева. Прибор представляет собой емкость, внутри которой находится змеевидный теплообменник.

Он “заимствует” горячий теплоноситель из контура отопления для подогрева находящейся в бойлере воды.

Котел с бойлером в большинстве случаев соединяются по схеме “приоритет бойлера” — если система водоснабжения остыла, котел переключается на нагрев бойлера. Нагрев воду до заданной пользователем температуры, агрегат снова возвращается к отоплению.

Какое вспомогательное оборудование понадобится для связки “котел-бойлер”?

В большинстве случаев проект такого типа систем подразумевает установку таких приборов, как:

Расширительный бачок для ГВС емкостью 10% от объема бойлера;

Циркуляционный насос для подачи горячей воды;

Предохранительные клапаны, трубы, краны и другие элементы, которые позволят грамотно обвязать одноконтурный котел с бойлером.

Также существуют котлы со встроенным бойлером, т.е. оборудование останется только подключить к отоплению и водоснабжению.

Одноконтурный или двухконтурный котел: недостатки и преимущества систем

Электрокотлы — это безопасное и экологически чистое оборудование, которое можно устанавливать в любой удобной комнате дома или квартиры.

Не нуждаются в дымоходе, дополнительной вытяжке и других особых требованиях к помещению для установки, в отличие от газовых котлов (на картинке ниже).

Двухконтурные электрокотлы

Главный плюс перед одноконтурной моделью — это одновременное обеспечение семьи горячей водой и отоплением в холодные месяцы года. Благодаря этому можно существенно упростить схемы отопления и горячего водоснабжения дома.

Двухконтурные электрокотлы занимают меньше места и проще обвязываются, поэтому вы сможете установить агрегат на кухне или в ванной небольших размеров.

Однако производительность прибора по ГВС не велика: в большинстве случаев система рассчитана на 1 открытый кран. Например, если один человек принимает душ, другим лучше не открывать краны с горячей водой на кухне. Также будет сложно быстро набрать большую ванную высокой температуры.

Одноконтурный котел с бойлером

Эта система отлично подойдет, если в доме котел и краны находятся на большом расстоянии (10+ метров), а также расходуется большое количество нагретой воды на семью.

Бойлер косвенного нагрева сразу предоставляет большой объем горячей воды, что исключит скачки температуры.

А если организовать постоянную циркуляцию ГВС, вы моментально получите горячую воду даже в 25 метрах от главного агрегата.

Однако систему “котел-бойлер” размещать в жилом помещении нерационально — это будет весьма габаритная конструкция, для которой желательно выделить отдельное помещение (котельную).

Основные параметры для сравнения котлов

Сравнивая те или иные модели, важно обратить внимание на такие нюансы, как:

Энергоэффективность, производительность и мощность агрегатов; Набор доступного функционала, возможности автоматики; Габариты, эргономика и экономия пространства; Сложность и стоимость проектирования системы и её монтажа; Надежность производителя и поставщика; Цена котла в разных магазинах климатической техники; Наличие гарантий и лицензий.

Как окончательно определиться с типом котла

Чтобы грамотно подобрать технику того или иного дома, лучше всего заказать технический проект климатической компании.

В этом случае специалисты учтут все нюансы при выборе оптимальной системы: объем помещений, количество санузлов/кранов, размер семьи, климатические особенности вашего региона, наличие/качество других инженерных сетей и т.п.

Кроме этого, вы сможете заказать монтаж системы и обслуживание в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Кстати, раньше мы рассказывали, как слить воду из бойлера правильно.