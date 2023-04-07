Что лучше выбрать: двухконтурный электрический котел или одноконтурный с бойлером — разбираемся в технологии

При выборе системы для отопления и горячего водоснабжения ключевой вопрос заключается в выборе типа котла. Два наиболее популярных решения — это двухконтурный электрический котел или одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
В этой статье мы разберём, в чём особенность данных типов котлов и поможем определить лучший электрокотел для отопления в частном доме или автономной квартире.
Агрегат можно назвать “мини-котельной” — двухконтурный электрический котел оснащен двумя нагревателями, один из которых отвечает за отопление, а другой — за приготовление горячей воды. Конструкция похожа на одноконтурный аналог, но включать дополнительное оборудование, такое как теплообменник и входы/выходы для ГВС; трехходовой клапан, циркуляционные насосы, расширительный бак — все это помещается под одним корпусом.
Система нагревает воду только для отопления дома и, чтобы получить ГВС, необходимо подключить дополнительное оборудование — бойлер косвенного нагрева. Прибор представляет собой емкость, внутри которой находится змеевидный теплообменник.
Он “заимствует” горячий теплоноситель из контура отопления для подогрева находящейся в бойлере воды.
Он “заимствует” горячий теплоноситель из контура отопления для подогрева находящейся в бойлере воды.
Котел с бойлером в большинстве случаев соединяются по схеме “приоритет бойлера” — если система водоснабжения остыла, котел переключается на нагрев бойлера. Нагрев воду до заданной пользователем температуры, агрегат снова возвращается к отоплению.
В большинстве случаев проект такого типа систем подразумевает установку таких приборов, как:
Также существуют котлы со встроенным бойлером, т.е. оборудование останется только подключить к отоплению и водоснабжению.
Электрокотлы — это безопасное и экологически чистое оборудование, которое можно устанавливать в любой удобной комнате дома или квартиры.
Не нуждаются в дымоходе, дополнительной вытяжке и других особых требованиях к помещению для установки, в отличие от газовых котлов (на картинке ниже).
Фото — https://alterair.ua/ru/otoplenie/montazh-gazovogo-kotla
Главный плюс перед одноконтурной моделью — это одновременное обеспечение семьи горячей водой и отоплением в холодные месяцы года. Благодаря этому можно существенно упростить схемы отопления и горячего водоснабжения дома.
Двухконтурные электрокотлы занимают меньше места и проще обвязываются, поэтому вы сможете установить агрегат на кухне или в ванной небольших размеров.
Однако производительность прибора по ГВС не велика: в большинстве случаев система рассчитана на 1 открытый кран. Например, если один человек принимает душ, другим лучше не открывать краны с горячей водой на кухне. Также будет сложно быстро набрать большую ванную высокой температуры.
Эта система отлично подойдет, если в доме котел и краны находятся на большом расстоянии (10+ метров), а также расходуется большое количество нагретой воды на семью.
Бойлер косвенного нагрева сразу предоставляет большой объем горячей воды, что исключит скачки температуры.
Бойлер косвенного нагрева сразу предоставляет большой объем горячей воды, что исключит скачки температуры.
А если организовать постоянную циркуляцию ГВС, вы моментально получите горячую воду даже в 25 метрах от главного агрегата.
Однако систему “котел-бойлер” размещать в жилом помещении нерационально — это будет весьма габаритная конструкция, для которой желательно выделить отдельное помещение (котельную).
Сравнивая те или иные модели, важно обратить внимание на такие нюансы, как:
Чтобы грамотно подобрать технику того или иного дома, лучше всего заказать технический проект климатической компании.
В этом случае специалисты учтут все нюансы при выборе оптимальной системы: объем помещений, количество санузлов/кранов, размер семьи, климатические особенности вашего региона, наличие/качество других инженерных сетей и т.п.
Кроме этого, вы сможете заказать монтаж системы и обслуживание в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Кстати, раньше мы рассказывали, как слить воду из бойлера правильно.