Чи буде субсидія за квітень 2025: що змінилося у нарахуванні допомоги

Фото Pixabay У зв’язку з новинами про зміни у субсидіях, українці почали шукати, чи буде субсидія за квітень 2025 року. Читай у матеріалі, що відомо про нарахування виплат. Чи буде субсидія за квітень 2025 Пенсійний фонд України ще у жовтні 2024 року автоматично перерахував розмір субсидій. Саме тому для багатьох українців нічого не зміниться у цій допомозі. Також у січні 2025 року Кабмін запровадив єдиний підхід для визначення пільги на житлово-комунальні послуги. Він зазначає, що під час нарахування субсидій протягом цього року враховується середньомісячний сукупний дохід родини.Але є ще постанова Кабімну № 303, у ній ідеться, що на деяких громадян нашої країни чекають зміни у цих виплатах, зокрема й у квітні. Цей документ доповнили переліком виплат, які враховуються або не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, а також придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Читати на тему Простіше не буває: як дізнатися, чи нараховано субсидію Читай, як дізнатися, чи нарахована субсидія, і де це можна перевірити. Отже, у квітні відбулися такі зміни щодо субсидій: субсидія, призначена на оренду житла, більше не враховується при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї; водночас аліменти, які отримує родина, тепер включаються до цього доходу. Також варто підкреслити, що під час призначення житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, який залишається після сплати військового збору. У ПФУ нагадали, що житлова субсидія за жовтень та квітень розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Субсидія після закінчення опалювального сезону у квітні Зазвичай субсидії призначають на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня) та неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Через це деяким категоріям громадян треба подавати заявку на перепризначення виплат з 1 травня. Зокрема це треба робити тим: у кого у складі сім’ї є внутрішньо переміщені особи (ВПО); хто є орендарем житла і сплачує комуналку; у кого у квартирі або приватному будинку проживає менша кількість людей, ніж була зареєстрована; хто отримує допомогу на зріджений газ, тверде або рідке пічне паливо. Для інших українців субсидія продовжується автоматично. Раніше ми розповідали, як ветерани можуть отримати субсидію за спрощеною процедурою.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: соціальні виплати Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter