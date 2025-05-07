Економія

Чи буде субсидія за квітень 2025: що змінилося у нарахуванні допомоги

Богдана Макалюк, журналістка сайту 07 Травня 2025, 14:30
Чи буде субсидія за квітень 2025
Фото Pixabay
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