Чи буде субсидія за квітень 2025: що змінилося у нарахуванні допомоги

У зв’язку з новинами про зміни у субсидіях, українці почали шукати, чи буде субсидія за квітень 2025 року. Читай у матеріалі, що відомо про нарахування виплат.

Чи буде субсидія за квітень 2025

Пенсійний фонд України ще у жовтні 2024 року автоматично перерахував розмір субсидій. Саме тому для багатьох українців нічого не зміниться у цій допомозі.

Також у січні 2025 року Кабмін запровадив єдиний підхід для визначення пільги на житлово-комунальні послуги. Він зазначає, що під час нарахування субсидій протягом цього року враховується середньомісячний сукупний дохід родини.

Але є ще постанова Кабімну № 303, у ній ідеться, що на деяких громадян нашої країни чекають зміни у цих виплатах, зокрема й у квітні.

Цей документ доповнили переліком виплат, які враховуються або не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, а також придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Отже, у квітні відбулися такі зміни щодо субсидій:

субсидія, призначена на оренду житла, більше не враховується при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї;

водночас аліменти, які отримує родина, тепер включаються до цього доходу.

Також варто підкреслити, що під час призначення житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, який залишається після сплати військового збору.

У ПФУ нагадали, що житлова субсидія за жовтень та квітень розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Субсидія після закінчення опалювального сезону у квітні

Зазвичай субсидії призначають на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня) та неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Через це деяким категоріям громадян треба подавати заявку на перепризначення виплат з 1 травня. Зокрема це треба робити тим:

у кого у складі сім’ї є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

хто є орендарем житла і сплачує комуналку;

у кого у квартирі або приватному будинку проживає менша кількість людей, ніж була зареєстрована;

хто отримує допомогу на зріджений газ, тверде або рідке пічне паливо.

Для інших українців субсидія продовжується автоматично.

Раніше ми розповідали, як ветерани можуть отримати субсидію за спрощеною процедурою.

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