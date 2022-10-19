Економія

ДроваЄ — тепло теж буде: Державне агентство лісових ресурсів запустило сайт для замовлення дров онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Жовтня 2022, 07:00
ДроваЄ
Фото: Unsplash

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