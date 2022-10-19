ДроваЄ — тепло теж буде: Державне агентство лісових ресурсів запустило сайт для замовлення дров онлайн

Ворог все частіше направляє свій приціл на енергетичну сферу України. Це, звісно, може лишити нас без опалення чи світла на певний час, але не зупинить на полі бою.
А щоб українці могли топити дров’яні котли або грітись біля затишних камінів, Державне агентство лісових ресурсів запустило майданчик ДроваЄ, що допомагає замовляти дрова онлайн.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Також зазначається, що лісгоспи вже почали приймати замовлення.
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначає, що такий крок необхідний, щоб забезпечити стале проходження осінньо-зимового періоду у 2022-2023 роках.
Через війну Росії проти України опалювальний сезон 2022-2023 обіцяє бути непростим. На думку декого з експертів — навіть найважчим за останні 30 років. Читай, як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні.
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