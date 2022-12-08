Вихід із ситуації! Сонячні станції та перевага систем зеленого тарифу

Поки росіяни вбивають нашу енергетичну інфраструктуру, українці дивляться на сонце, дивляться в майбутнє. Блекаут навдивовижу стимулював громадян не впадати у відчай, а встановлювати сонячні станції на свої помешкання. На кінець осені потужність уже встановлених зросла майже на 80%.

Попри всі негативні фактори, зараз в Україні з’явилося 6500 нових станцій, і понад 50 000 СЕС загальною потужністю 1 ГВт, що відповідає одному атомному блоку на Запорізькій АЕС.

Тривалі відключення та загроза блекауту стимулюють українців встановлювати сонячні електростанції. Попри немалу ціну та зиму — абсолютний несезон для генерації.

До автономності прагне бізнес. Хто не встиг заздалегідь перейти на альтернативну електроенергію, намагається поспіхом придбати хоча б щось для безперебійної роботи. Але “на вже” не купиш ні сонячні панелі, ні інвертори чи акумулятори.

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Такого ажіотажу, як цьогоріч, ще не траплялось. Обладнання бракує, заводи не встигають його виготовляти, воно ще й виросло в ціні. Попит зріс у десятки разів — і в Україні, і в Європі.

Зараз люди отримують станції, куплені ще в серпні. А якщо замовити сонячну станцію чи інвертор з акумулятором сьогодні — приїде аж у лютому.

Спеціаліст компанії з продажу альтернативних джерел енергії Олександр Чепурнов каже, що найбільше цікавляться такими приладами власники приватних будинків чи закладів.

У квартирах немає можливості встановити сонячну панель, але є можливість встановити джерело безперебійного живлення — це інвертор і акумулятор.

Якщо раніше українці купували потужні сонячні станції, щоб продавати електроенергію у загальну мережу за зеленим тарифом, то нині — виключно для власних потреб.

Ситуація з виплатами складна. Обленерго відшкодовують власникам домашніх СЕС лише частину виробленої енергії, решту — заборговують. І це гальмує розвиток відновлюваної енергетики, особливо зараз, коли є проблеми з генерацією через російські обстріли.

Останні роки урядовці намагаються приборкати зелений тариф, бо він від початку був найвищим у Європі, держава постійно боргувала виробникам. Його щороку зменшували, а зараз Міненерго розробило нову модель розрахунку, так званий Net Billing: коли пріоритетно сонячні станції виробляють електрику для своїх потреб.

А за надлишкову, що віддали мережі, отримують віртуальний грошовий депозит. Ним можуть скористатися, щоб сплатити за електроенергію, яку колись візьмуть з мережі, наприклад узимку. Поки це лише законопроект, але у світі схожа модель успішно працює.

Така модель вже працює в Польщі.

Аналогічна система Ner Metering — надлишок електроенергії теж іде в загальну мережу, але коли бракуватиме власної сонячної, можна безплатно взяти з мережі.

Поки це лише ідеї, але впроваджувати якусь систему потрібно вже, щоб у час енергокризи мотивувати українців принаймні себе забезпечувати чистою електроенергією.

Українці активно скуповують і генератори: читай, як правильно вибрати генератор на випадок перебоїв з електрикою, у нашому матеріалі.

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