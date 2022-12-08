Экономия

Выход из ситуации! Солнечные станции и преимущество систем зеленого тарифа

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 08 декабря 2022, 08:00
Сонячні станції
Фото: Pexels

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