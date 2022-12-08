Выход из ситуации! Солнечные станции и преимущество систем зеленого тарифа

Пока россияне убивают нашу энергетическую инфраструктуру, украинцы смотрят на солнце, смотрят в будущее. Блэкаут на удивление стимулировал граждан не отчаиваться, а устанавливать солнечные станции на свои дома. К концу осени мощность уже установленных выросла почти на 80%.

Несмотря на все негативные факторы, сейчас в Украине появилось 6500 новых станций и более 50 000 СЭС общей мощностью 1 ГВт, что соответствует одному атомному блоку на Запорожской АЭС.

Длительные отключения и угроза блэкаута стимулируют украинцев устанавливать солнечные электростанции. Несмотря на немалую цену и зиму — абсолютный несезон для генерации.

К автономности стремится и бизнес. Кто не успел заранее перейти на альтернативную электроэнергию, пытается спешно приобрести хотя бы что-нибудь для бесперебойной работы. Но “на уже” не купишь ни солнечные панели, ни инверторы или аккумуляторы.

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Такого ажиотажа, как в этом году, еще не случалось, заводы не успевают производить оборудование, оно еще и выросло в цене. Спрос вырос в десятки раз — и в Украине, и в Европе. Сейчас люди получают станции, купленные еще в августе. А если заказать солнечную станцию или инвертор с аккумулятором сегодня — приедет в феврале.

Специалист компании по продаже альтернативных источников энергии Александр Чепурнов говорит, что больше всего интересуются такими приборами владельцы частных домов или заведений.

В квартирах нет возможности установить солнечную панель, но есть возможность установить источник бесперебойного питания — это инвертор и аккумулятор.

Если раньше украинцы покупали мощные солнечные станции, чтобы продавать электроэнергию в общую сеть по зеленому тарифу, то сейчас — исключительно для собственных нужд.

Ситуация с выплатами сложная. Облэнерго возмещают владельцам домашних СЭС только за часть производимой энергии, остальное задолжают. И это тормозит развитие восстановительной энергетики, особенно сейчас, когда есть проблемы с генерацией из-за российских обстрелов.

Последние годы чиновники пытаются обуздать зеленый тариф, потому что он изначально был самым высоким в Европе, государство постоянно задолжало производителям. Его ежегодно уменьшали, а сейчас Минэнерго разработало новую модель расчета — так называемый Net Billing: когда приоритетно солнечные станции производят электричество для своих нужд.

А за избыточную, отданную в сеть, получают виртуальный денежный депозит. Им могут воспользоваться, чтобы оплатить электроэнергию, которую когда-нибудь возьмут из сети, например зимой. Пока это только законопроект, но в мире похожая модель успешно работает.

Данная модель уже работает в Польше.

Аналогичная система Ner Metering — избыток электроэнергии тоже идет в общую сеть, но когда вам не хватит собственной солнечной, вы сможете бесплатно взять из сети.

Пока это только идеи, но внедрять какую-то систему нужно уже, чтобы во время энергокризиса мотивировать украинцев, по крайней мере, себя обеспечивать чистой электроэнергией.

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