Рекорди бідності: де в Україні найбільше банкрутів

Війна давно і впевнено б’є по гаманцях кожного з нас. За статистикою 2025 року, щодня троє українців просять визнати себе банкрутами — фінансово неплатоспроможними. Скільки українців збанкрутіли у 2025 році і які найпоширеніші причини цього?

Майже 600 українців визнані банкрутами з початку року

OpenDataBot наводить дані: 577 людей стали банкрутами у 2025 році. Кількість людей, які вирішують оголосити про своє банкрутство, росте.

Так, понад 2,9 тисячі українців стали банкрутами за останні 5 років в Україні за даними Верховного суду. 577 українців вже подали заяви про банкрутство за перші 6 місяців 2025 року.

У 52% випадків визнати себе банкрутами просять чоловіки. Найбільше банкрутують жителі Києва, Київської та Одеської областей, а також Львівщини.

Тенденція негативна, адже у порівнянні з 2024 роком випадків банкрутства побільшало на 33%. Рекорд кількості банкрутів був встановлений торік: 926 справ. Та 2025 рік може побити рекорд за кількістю неплатоспроможних громадян.

Хоча процедура банкрутства стала доступною в Україні з 2019 року, активне використання почалося з 2021-го. Гендерна різниця у справах про банкрутство зберігається, і не є критичною.

У 2025 році більше жінок збанкрутували, ніж чоловіків.

Варто розуміти, що процедура банкрутства не є панацеєю для легкого та безболісного “списання боргів”. Наслідки від визнання неплатоспроможності відгукуватимуться людині щонайменше кілька років, — заявив адвокат Денис Лихопьок.

Перевірити, чи є людина банкрутом, можна за індивідуальним податковим номером в Опендатаботі.

Попри те, що можливість оголошення банкрутства діє в Україні шість років, у системі досі є прогалини. Наприклад, податкові наслідки після реструктуризації та списання боргів, взаємодія з виконавчими провадженнями тощо.

Вікна-Новини багато розповідають про відкриття бізнесу під час війни. Як відкрити ФОП і не і не залишитись боржником? Читай у матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!