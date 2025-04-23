Для добровольців — інші правила: що відомо про урізання пенсій 2025

У січні 2025 року змінилися правила нарахування пенсій, а максимальний розмір виплати зменшили. Через це пенсії деяких людей зменшилися в рази.

Однак це урізання не стосується військових і ще частини громадян. Хто отримуватиме меншу пенсію, а кого зміни не торкнуться, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтервʼю для Oboz.ua.

Подробиці читай далі у матеріалі.

Урізання пенсій 2025: що відомо

За словами Оксани Жолнович, урізання надвисоких пенсій допомогло зменшити навантаження на Пенсійний фонд України та зробити систему виплат пенсій справедливою, тобто зменшити розрив між пенсіями за спеціальними законами та тими, які обчислені за загальними правилами.

Сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 042 грн.

— З січня ми запровадили обмеження на надвисокі пенсії — застосували коефіцієнти до частини виплат, які перевищують 23 610 гривень.

Це рішення стосується лише дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками. Важливо: ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій родин загиблих захисників, — наголосила Жолнович.

Вона також зазначила, що нині виникають дискусії щодо справедливого перерахунку пенсій та соціальних гарантій.

Зокрема, спеціальні пенсії нараховуються за привілейованими формулами, наприклад передбачений перерахунок за сучасними ставками, в той час, як загальні пенсії розраховувалися із фактичного заробітку людини на момент її роботи.

Пенсія для військових: що зміниться

Видання звернуло увагу, що нині найбільша категорія “спеціальних” пенсіонерів це кадрові військові, але велика частина з них не брала участі у бойових діях.

Водночас чинні військові будуть отримувати практично такі ж пенсії, як інші цивільні українці.

Оксана Жолнович відзначила, що для посилення справедливості нині Мінсоцполітики працює над кількома важливими речами, зокрема над проектами законів щодо накопичувальної системи та нової формули розрахунку пенсій, що дозволить прив’язати розмір пенсії до реального стажу та зарплати.

— По-друге, ми готуємо певні законодавчі рішення про вдосконалення пенсійного забезпечення для тих військовослужбовців (зокрема чинних), які стали на захист батьківщини, водночас не є кадровими військовими.

У такий спосіб держава може подякувати їм після демобілізації не лише словами, а й через окрему, більш гідну підтримку в старості, — зазначила міністерка.

Нещодавно відбулася індексація пенсій 2025: кому та на скільки збільшили виплати, а також чи можливо їх збільшити ще, читай за посиланням.

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