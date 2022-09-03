Батьківство

Вчителько моя, зоре світова: коли День вчителя 2022 в Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 03 Вересня 2022, 08:45
День вчителя
Фото: Unsplash

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