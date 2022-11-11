Чорна п’ятниця від влади! Київ оплатить 75% від вартості генератора: як подати заявку

Віднедавна ворог почав масово обстрілювати великі енергооб’єкти України. Внаслідок цього люди мусили пристосовуватися до віялових та аварійних відключень світла.

Хоч ми й навчилися готувати, працювати, вчитися та розважатися без електроенергії у довгі дні та вечори без світла, чи не кожен українець мріє про власний генератор.

В Україні всі мрії наших громадян можуть стати реальністю, треба просто мріяти гучніше — і влада точно почує.

Тепер навіть віялові чи аварійні відключення можуть проходити з відносним комфортом. Київська влада допоможе запастися багатоквартирним будинкам власними генераторами.

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Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ та ЖБК можуть придбати таке альтернативне джерело електроенергії для забезпечення потреб будинку на 75% дешевше.

Саме такий відсоток від вартості генератора компенсуватиме Київ. Рада вже затвердила відповідну програму для відшкодування коштів.

У такий спосіб влада зменшить фінансове навантаження на співвласників будинків і забезпечить багатоповерхівки альтернативними джерелами енергії.

Відтак, коли немає світла, українці, в чиїх будинках буде такий генератор, зможуть заряджати пристрої, користуватися домашнім Wi-Fi тощо, що значно спростить життя.

Що треба зробити, щоб київська влада частково оплатила генератор

Щоб отримати таку компенсацію, потрібно заповнити заяву й подати пакет документів до районної адміністрації. Приклад правильного оформлення заяви можна переглянути тут.

Який пакет документів треба додати до заяви:

копії документів, які підтверджують оплату генератора, а також його характеристики й серійний номер;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців юрособи, що забезпечує утримання будинку;

документ, що підтверджує повноваження юрособи на управління спільним майном: копія договору чи витяг.

Навіть коли твій дім знеструмлений, ти можеш користуватися домашнім Wi-Fi. Читай лайфхаки, які розкажуть, як використовувати домашній Wi-Fi, якщо вимкнули світло.

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