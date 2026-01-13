2025 рік став найкривавішим для цивільних: звіт ООН про рекордні жертви війни в Україні

Минулий рік став найбільш смертоносним для мирного населення України з моменту початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать дані свіжого звіту Моніторингової місії ООН з прав людини.

Згідно з документом, рівень смертності серед цивільних підскочив майже на третину порівняно з попереднім роком, сягнувши найвищих значень за весь час великої війни.

Статистика трагедії: цифри та факти

За даними фахівців, упродовж 2025 року внаслідок російської агресії загинуло 2514 цивільних осіб, ще 12 142 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці показники на 31% перевищують дані 2024 року.

Аналітики ООН встановили, що переважна більшість підтверджених смертей — 97% — сталися на територіях, підконтрольних Україні. Основний удар припав на прифронтові райони, де було зафіксовано 63% усіх летальних випадків. Експерти пов’язують таке зростання жертв із посиленням боїв уздовж лінії фронту та масованим застосуванням ворогом далекобійної зброї.

Терор дронами та вразливість літніх людей

Одним із найстрашніших трендів 2025 року стало використання безпілотників малої дальності. Кількість жертв від таких атак зросла на приголомшливі 120% порівняно з 2024 роком. Унаслідок полювання російських дронів за цивільними загинуло 577 людей, а понад 3 тисячі дістали поранення.

У Місії ООН наголошують, що через постійне використання безпілотників життя у громадах поблизу фронту стало практично неможливим. Руйнування інфраструктури та припинення надання базових послуг змусили виїхати навіть тих, хто тримався за домівки роками.

Окрему увагу правозахисники приділили літнім людям. Попри те, що вони становлять лише чверть населення України, саме пенсіонери постраждали найбільше. Це пов’язано з тим, що вони складають значну частину мешканців, які до останнього залишаються у прифронтових населених пунктах під постійними обстрілами.

Удари по критичній інфраструктурі

Наприкінці року Росія відновила скоординовані атаки на енергетику, що значно погіршило ситуацію. Зокрема, у грудні під масовані обстріли потрапила Одеська область. Поєднання перебоїв зі світлом, водою та опаленням на тлі падіння температури до -15°C створює критичні загрози для життя цивільних по всій країні, незалежно від близькості до лінії фронту.

У HRMMU резюмують: розширення арсеналу далекобійної зброї та систематичне знищення енергооб’єктів означає, що наслідки війни відчуває кожен українець, а ризики для мирного населення продовжують невпинно зростати.

Навіть через роки після деокупації Київщини, процес ідентифікації жертв російського терору в Бучі продовжується.

Станом на сьогодні понад 50 тіл убитих мирних мешканців досі залишаються неупізнаними. Кожна з цих історій — це родина, яка досі перебуває у невідомості, та пам’ять, що чекає на повернення імені.

