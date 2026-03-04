Роковини Корюківської трагедії: в МЗС нагадали Угорщині про її злочини на Чернігівщині

Україна вшановує пам’ять жертв однієї з найкривавіших сторінок Другої світової війни — Корюківської різанини.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційний коментар до 83-х роковин трагедії, наголошуючи на необхідності повного розкриття історичної правди та закликаючи міжнародну спільноту до кроків з ушанування пам’яті загиблих.

Корюківська трагедія — винищення цивільного українського населення угорськими військами

83 роки тому, 1, 2 та 9 березня 1943 року, нацистські окупанти повністю знищили поліське селище Корюківка на Чернігівщині. Протягом кількох днів було безжально вбито щонайменше 6 700 цивільних мешканців — жінок, дітей та людей похилого віку.

Каральна операція проводилася з особливою жорстокістю: людей розстрілювали просто в хатах, після чого будівлі підпалювали, часто спалюючи поранених живцем.

Цей злочин був зафіксований у матеріалах Нюрнберзького трибуналу як один із наймасштабніших випадків винищення мирного населення, проте десятиліттями він залишався в тіні радянської історіографії.

У коментарі МЗС акцентує увагу на фактах, які довгий час замовчувалися радянським режимом. Зокрема, йдеться про бездіяльність численних загонів радянських партизан, які перебували неподалік Корюківки. Вони спостерігали за розправою, але не втрутилися через накази з Москви.

Радянське керівництво свідомо жертвувало життями тисяч українців, щоб зафіксувати звірства нацистів для подальшого використання у пропагандистських цілях. Так мешканці селища стали жертвами не лише нацистської агресії, а й цинічної політики сталінського тоталітаризму.

Виконавцями наказу були військовослужбовці угорської 105 легкої дивізії, що діяли за вказівками командувача Східної окупаційної групи військ генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана. Наказ на знищення села видав начальник штабу 399 головної польової комендатури Байєр Бруно Франц.

Україна високо цінує жест Федерального Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який у 2022 році відвідав Корюківку. Водночас у дипломатичному відомстві переконані, що настав час для аналогічних кроків з боку Угорщини.

Визнання темних сторінок минулого та вшанування пам’яті жертв з боку Будапешта стали б вагомим внеском у встановлення історичної справедливості.

Раніше ми писали, що думають українські та польські історики про Волинську трагедію — читай в матеріалі історію цієї події.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!