Для тебе Новини

Роковини Корюківської трагедії: в МЗС нагадали Угорщині про її злочини на Чернігівщині

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Березня 2026, 11:00 2 хв.
трагедія в корюківці
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь