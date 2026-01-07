У Львові частина лікарень залишилась без світла — в уряді відреагували

Ранок 7 січня став для львів’ян справжнім випробуванням на міцність. Через зміну підходів Кабміну до визначення критичної інфраструктури під планові відключення світла раптово потрапив увесь комунальний електротранспорт та навіть частина медичних закладів.

Про резонансну ситуацію повідомив міський голова Андрій Садовий, який назвав рішення прирівняти реанімації до звичайних споживачів помилкою, яку треба негайно виправити.

Андрій Садовий розповів про відключення світла у лікарнях Львова

За словами мера, з цієї ночі місто почало жити за новими графіками, де критичність підприємств переглянули зверху. Це означає, що трамваї, тролейбуси та апарати штучного дихання в частині лікарень опинилися в загальних групах відключень.

Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні й електротранспорт до звичайних груп відключень. Але із цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком, — обурився Садовий.

Мер додав, що з самого ранку намагався вийти на зв’язок із Кабінетом Міністрів, щоб донести абсурдність ситуації. Адже зупинка громадського транспорту та загроза роботі життєзабезпечувального обладнання — це не питання економії, а питання безпеки життів.

Відключення світла у Львові 7 січня: під удар потрапили лікарні

У Львівобленерго напередодні підтвердили: зміни справді є, і вони продиктовані новими урядовими нормативами. Через це за багатьма адресами змінилися черги, а імунітет від відключень втратили ті об’єкти, які раніше вважалися недоторканними.

Ближче до 10:30 ранку з’явилися перші позитивні новини. Після термінових перемовин міста з урядовцями подання напруги до частини ключових об’єктів таки відновили.

Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення збалансувати електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють, — резюмував Садовий.

Юлія Свириденко розповіла про пряму заборону знеструмлення лікарень

У Кабінеті Міністрів ситуацію у Львові сприйняли як неприпустиму маніпуляцію. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко чітко наголосила на тому, що жодних підстав для знеструмлення медичних закладів не було і бути не могло.

В уряді нагадали, що безпека пацієнтів закріплена у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Це закріплено у рішенні Кабміну. Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду, — акцентувала Свириденко.

Більше того, за фактом подій 7 січня у Львові ініційовано термінову перевірку. Органи контролю, зокрема Держенергонагляд, мають з’ясувати, чому місцева влада та енергетики допустили порушення урядової постанови.

Здоров’я і життя людей — це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків, — резюмувала посадовиця.

Наразі ситуація стабілізується, проте місто залишається в режимі очікування остаточного перегляду списків критичних підприємств, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.

Раніше ми також розповідали, як дізнатися групу відключення світла в різних регіонах України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!