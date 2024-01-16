Економіка посилюється? Який індекс інфляції в Україні за 2023 рік — детально

Ціни ростуть, а зарплати ні? Про це кажуть мільйони українців. Повномасштабна війна суттєво вплинула на економіку України, а відповідно й на інфляцію. Читай детальніше, чи вдалося вирівняти її до показника попередніх років та який індекс інфляції 2023 загалом.

Індекс інфляції 2023: дані за рік

Індекс інфляції також називають індексом споживчих цін. Це показник, за яким можна визначити зростання чи спад цін на товари і послуги, якими населення користується для невиробничого споживання. Тобто, для себе.

У звіті Нацбанку за грудень 2023 йдеться, що за рік приріст ВВП значно перевищив очікування, а інфляція під час війни стрімко сповільнилася. У більшості розвинених країн спостерігається цінова стабільність на рівні 1-3% інфляції.

Зараз також дивляться

В Україні загальний індекс інфляції за 2023 рік склав 105,1%. Найменшим цей показник був у серпні 2023 — 98,6%, а найвищим у березні — 101,5%.

У 2022 році індекс інфляції складав 126,6%.

Для країн з ринками, що розвиваються, середньострокова інфляційна ціль коливається в межах від 4 до 8%, — йдеться на сайті Нацбанку.

Багато українців помічають, що наші ціни наближаються, а подекуди й перевищують європейські. Усе це, правда, з українськими зарплатами. Це означає, що наша економіка відстає у розвитку від інших країн.

Аби скоротити розрив, є два способи. Підвищити рівень економічного зростання можна або шляхом вищої інфляції, або шляхом укріплення номінального обмінного курсу національної валюти.

Раніше ми розповідали, що буде з депозитами у 2024 році.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.