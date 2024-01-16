Економіка посилюється? Який індекс інфляції в Україні за 2023 рік — детально

Ціни ростуть, а зарплати ні? Про це кажуть мільйони українців. Повномасштабна війна суттєво вплинула на економіку України, а відповідно й на інфляцію. Читай детальніше, чи вдалося вирівняти її до показника попередніх років та який індекс інфляції 2023 загалом.
Індекс інфляції також називають індексом споживчих цін. Це показник, за яким можна визначити зростання чи спад цін на товари і послуги, якими населення користується для невиробничого споживання. Тобто, для себе.
У звіті Нацбанку за грудень 2023 йдеться, що за рік приріст ВВП значно перевищив очікування, а інфляція під час війни стрімко сповільнилася. У більшості розвинених країн спостерігається цінова стабільність на рівні 1-3% інфляції.
В Україні загальний індекс інфляції за 2023 рік склав 105,1%. Найменшим цей показник був у серпні 2023 — 98,6%, а найвищим у березні — 101,5%.
У 2022 році індекс інфляції складав 126,6%.
Для країн з ринками, що розвиваються, середньострокова інфляційна ціль коливається в межах від 4 до 8%, — йдеться на сайті Нацбанку.
Для країн з ринками, що розвиваються, середньострокова інфляційна ціль коливається в межах від 4 до 8%, — йдеться на сайті Нацбанку.
Багато українців помічають, що наші ціни наближаються, а подекуди й перевищують європейські. Усе це, правда, з українськими зарплатами. Це означає, що наша економіка відстає у розвитку від інших країн.
Аби скоротити розрив, є два способи. Підвищити рівень економічного зростання можна або шляхом вищої інфляції, або шляхом укріплення номінального обмінного курсу національної валюти.
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