Экономика укрепляется? Какой индекс инфляции в Украине за 2023 год — подробно

Цены растут, а зарплаты нет? Об этом говорят миллионы украинцев. Полномасштабная война существенно повлияла на экономику Украины, а соответственно и на инфляцию. Читай подробнее, удалось ли выровнять ее к показателю предыдущих лет и какой индекс инфляции 2023 в целом.

Индекс инфляции 2023: данные за год

Индекс инфляции также называют индексом потребительских цен. Это показатель, по которому можно определить рост или спад цен на товары и услуги, которыми население пользуется для непроизводственного потребления. То есть для себя.

В отчете Нацбанка за декабрь 2023 говорится, что за год прирост ВВП значительно превысил ожидания, а инфляция во время войны стремительно замедлилась. В большинстве зарубежных стран наблюдается ценовая стабильность на уровне 1-3% инфляции.

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В Украине общий индекс инфляции за 2023 год составил 105,1%. Наименьшим этот показатель был в августе 2023 — 98,6%, а самым высоким в марте — 101,5%.

В 2022 году индекс инфляции составлял 126,6%.

Для стран с рынками, которые развиваются, среднесрочная инфляционная цель колеблется в пределах от 4 до 8%, — пишут на сайте Нацбанка.

Многие украинцы замечают, что наши цены приближаются, а иногда и превышают европейские. Все это, правда, с украинскими зарплатами. Это значит, что наша экономика отстает в развитии от других стран.

Чтобы сократить разрыв, есть два способа. Повысить уровень экономического роста можно либо путем более высокой инфляции, либо путем укрепления номинального обменного курса национальной валюты.

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