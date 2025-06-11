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Індекс інфляції у травні 2025: на які товари та послуги ціни стали більшими

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 11 Червня 2025, 10:00
інфляція у травні 2025
Фото Unsplash

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