Індекс інфляції у травні 2025: на які товари та послуги ціни стали більшими

Державна служба статистики розповіла, якою була інфляції у травні 2025 року. Згідно з їхніми даними, інфляція на споживчому ринку порівняно із квітнем 2025 року становила 1,3%, з початку року — 5,6%.

Індекс інфляції за травень 2025: які товари подорожчали

Базова інфляція у травні 2025 року у порівнянні з квітнем становила 0,5%, з початку року — 4,4%.

На споживчому ринку у травні збільшилися ціни на такі категорії товарів:

продукти та безалкогольні напої — 2,8%;

фрукти — 17,6%;

хліб — 1,2%;

м’ясо та м’ясопродукти — 5,4%;

риба — 1,4%;

сир та м’який сир — 0,6%;

олія соняшникова — 0,4%;

овочі — 1,2%;

цукор — 0,7%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%. Усе через подорожчання тютюнових виробів на 2,0%.

Транспортні послуги також подорожчали на 0,4%. Зокрема автодорожній пасажирський транспорт збільшився у ціні на 0,5%. Ціни на послуги охорони здоров’я стали більшими на 0,6%.

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Рівень інфляції у травні 2025: які продукти та послуги подешевшали

Серед продуктів стали дешевшими молоко та яйця — на 0,7% та 8,7% відповідно. Одяг і взуття теж подешевшали на 1,9%, зокрема взуття на 2,4%, а одяг на 1,5%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил (1,3%). Став дешевшим проїзд в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Ціни на відпочинок та культуру знизилися на 0,3%.

Що таке інфляція або індекс споживчих цін

Індекс споживчих цін або інфляція — це зміни в цінах і тарифах на товари та послуги для невиробничого споживання населенням.

Рівень інфляції розраховують щомісяця на підставі даних про ціни від органів державної статистики. Для цього щомісяця реєструють ціни й тарифи, а також дані національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання.

Інфляція — це знецінення купівельної спроможності грошей. Знецінення валюти пришвидшує ріст цін на товари та послуги.

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