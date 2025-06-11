Для тебя Новости

Индекс инфляции в мае 2025: на какие товары и услуги цены стали больше

Ирина Танасийчук, журналист сайта 11 июня 2025, 10:00
инфляция в мае 2025
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь