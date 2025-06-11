Индекс инфляции в мае 2025: на какие товары и услуги цены стали больше

Фото Unsplash Государственная служба статистики рассказала, какой была инфляция в мае 2025 года. Согласно их данным, инфляция на потребительском рынке по сравнению с апрелем 2025 года составила 1,3%, с начала года — 5,6%. Индекс инфляции за май 2025 года: какие товары подорожали Базовая инфляция в мае 2025 года по сравнению с апрелем составила 0,5%, с начала года — 4,4%. На потребительском рынке в мае увеличились цены на следующие категории товаров: продукты и безалкогольные напитки — 2,8%; фрукты — 17,6%; хлеб — 1,2%; мясо и мясопродукты — 5,4%; рыба — 1,4%; сыр и мягкий сыр — 0,6%; масло подсолнечное — 0,4%; овощи — 1,2%; сахар — 0,7%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%. Все из-за удорожания табачных изделий на 2,0%. Транспортные услуги подорожали на 0,4%. В частности, автодорожный пассажирский транспорт увеличился в цене на 0,5%. Цены на услуги здравоохранения стали больше на 0,6%. Читать по теме Инфляция превысит 10%: НБУ обнародовал прогнозы на 2025 год Почему растет инфляция в Украине, и когда она пойдет на спад? Уровень инфляции в мае 2025: какие продукты и услуги подешевели Среди продуктов стали дешевле молоко и яйца — на 0,7% и 8,7% соответственно. Одежда и обувь тоже подешевели на 1,9%, в частности обувь на 2,4%, а одежда на 1,5%. Цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления топлива и смазочных масел (1,3%). Стал дешевле проезд в железнодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. Цены на отдых и культуру снизились на 0,3%. Что такое инфляция или индекс потребительских цен Индекс потребительских цен или инфляция — это изменения в ценах и тарифах на товары и услуги для непроизводственного потребления населением. Уровень инфляции рассчитывается ежемесячно на основании данных о ценах от органов государственной статистики. Для этого ежемесячно регистрируют цены и тарифы, а также данные национальных счетов по расходам домохозяйств на конечное потребление. Инфляция — это обесценивание покупательной способности денег. Обесценивание валюты ускоряет рост цен на товары и услуги. Также узнай советы, как справиться с инфляцией и сохранить свои деньги. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Экономика Украины, Инфляция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter