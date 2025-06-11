Индекс инфляции в мае 2025: на какие товары и услуги цены стали больше

Государственная служба статистики рассказала, какой была инфляция в мае 2025 года. Согласно их данным, инфляция на потребительском рынке по сравнению с апрелем 2025 года составила 1,3%, с начала года — 5,6%.

Индекс инфляции за май 2025 года: какие товары подорожали

Базовая инфляция в мае 2025 года по сравнению с апрелем составила 0,5%, с начала года — 4,4%.

На потребительском рынке в мае увеличились цены на следующие категории товаров:

продукты и безалкогольные напитки — 2,8%;

фрукты — 17,6%;

хлеб — 1,2%;

мясо и мясопродукты — 5,4%;

рыба — 1,4%;

сыр и мягкий сыр — 0,6%;

масло подсолнечное — 0,4%;

овощи — 1,2%;

сахар — 0,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%. Все из-за удорожания табачных изделий на 2,0%.

Транспортные услуги подорожали на 0,4%. В частности, автодорожный пассажирский транспорт увеличился в цене на 0,5%. Цены на услуги здравоохранения стали больше на 0,6%.

Уровень инфляции в мае 2025: какие продукты и услуги подешевели

Среди продуктов стали дешевле молоко и яйца — на 0,7% и 8,7% соответственно. Одежда и обувь тоже подешевели на 1,9%, в частности обувь на 2,4%, а одежда на 1,5%.

Цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления топлива и смазочных масел (1,3%). Стал дешевле проезд в железнодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. Цены на отдых и культуру снизились на 0,3%.

Что такое инфляция или индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен или инфляция — это изменения в ценах и тарифах на товары и услуги для непроизводственного потребления населением.

Уровень инфляции рассчитывается ежемесячно на основании данных о ценах от органов государственной статистики. Для этого ежемесячно регистрируют цены и тарифы, а также данные национальных счетов по расходам домохозяйств на конечное потребление.

Инфляция — это обесценивание покупательной способности денег. Обесценивание валюты ускоряет рост цен на товары и услуги.

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