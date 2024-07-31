Ще можна? Коли подавати документи на вступ до вишів у 2024 році — терміни

Для багатьох випускників шкіл початок нового навчального року означає початок нового етапу в житті — вступ до вишу. Цей період пов’язаний із хвилюваннями, надіями та великими сподіваннями на майбутнє.

У 2024 році подання документів до закладів вищої освіти розпочнеться 19 липня і триватиме до 31 липня. Щодо творчих конкурсів, то вступна кампанія почнеться дещо раніше.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко на брифінгу.

Коли подавати документи на вступ 2024

Вітренко підкреслив, що як і минулого року, електронний кабінет буде основним інструментом для вступу до вишів.

У період з 14 травня до 25 червня триває складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Далі до 2 липня в електронному кабінеті вступника можна буде створити інформаційну картку з рейтинговими балами за тест — від 100 до 200 балів.

Прийом заяв і документів розпочнеться 19 липня й триватиме до 18:00 31 липня. Для творчих спеціальностей, де потрібно пройти творчий конкурс, подання документів на бюджетну форму навчання почнеться з 3 липня до 18:00 10 липня, а на контракт — з 3 липня до 18:00 25 липня.

Не пізніше 5 серпня будуть оприлюднені рейтингові списки абітурієнтів. Ті, хто отримали бюджетне місце, повинні подати оригінали документів до 18:00 8 серпня.

Зарахування абітурієнтів на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня, на контракт — до 31 жовтня 2024 року. Робота електронних кабінетів також завершиться 31 жовтня, що означатиме завершення вступної кампанії 2024 року.

Якщо ти досі не знаєш, у який саме виш вступити, то радимо тобі переглянути рейтинг найкращих університетів України.

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