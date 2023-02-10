Війна скорегувала плани українців, але точно не скасувала їх. Майже за рік від початку повномасштабного вторгнення жителі міст продовжують відкривати бізнес, захоплюватися хобі та відвідувати красиві місця.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський. Почали будівництво ще у 2020 році коштом меценатів.

Відомо, що державні кошти для будівництва мосту не залучатимуться.

Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це — цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта, — пише Кличко у повідомленні.

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На початку 2023 року спеціалісти уже встановили три опори для мосту. Зараз розпочато встановлення четвертої, закупляються матеріали. Відомо, що за меценатські кошти Метрополії Великого Парижа також планують встановити допоміжні та прогонні конструкції.

За проектом, міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об’єкта буде 4 м, довжина — 164 м.

Також Кличко повідомив, що міст розроблено з урахуванням пересування маломобільних груп населення.

Міст буде! Кличко повідомив про продовження будівництва пішохідного мосту на Оболоні — як він виглядатиме / 3 Фотографії

Тепер Київ стане ще комфортнішим містом! До речі, не лише кияни захоплюються столицею — нещодавно стало відомо, що Київ став найкращим містом 2023 року за версією Resonans.

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