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Кличко сообщил о продолжении строительства пешеходного моста на Оболони — как он будет выглядеть

Виктория Мельник, редактор сайта 10 февраля 2023, 10:00
Оболонский мост

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