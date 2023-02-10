Война скорректировала планы украинцев, но точно не отменила их. Почти через год с начала полномасштабного вторжения жители городов продолжают открывать бизнес, заниматься хобби и посещать красивые места.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. Начали строительство еще в 2020 году на средства меценатов.

Известно, что государственные средства для строительства моста не будут привлекаться.

Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на возведение именно этого объекта, — пишет Кличко в сообщении.

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В начале 2023 года специалисты уже установили три опоры для моста. Сейчас начата установка четвертой, закупаются материалы. Известно, что за меценатские средства Метрополии Большого Парижа планируют установить вспомогательные и прогонные конструкции.

По проекту мост будет опираться на четыре опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 м, длина — 164 м.

Также Кличко сообщил, что мост разработан с учетом передвижения маломобильных групп населения.

Кличко сообщил о продолжении строительства пешеходного моста на Оболони — как он будет выглядеть / 3 Фотографии

Теперь Киев станет еще более комфортным городом! Кстати, не только киевляне восхищаются столицей — недавно стало известно, что Киев стал лучшим городом в 2023 году по версии Resonans.

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