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Захисникам на допомогу: як новий порядок медичної евакуації змінить порятунок військових

Марія Дзюба, редакторка сайту 06 Червня 2025, 17:15
Захисникам на допомогу: як новий порядок медичної евакуації змінить порятунок військових
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