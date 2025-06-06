Захисникам на допомогу: як новий порядок медичної евакуації змінить порятунок військових

Кабінет Міністрів України затвердив оновлений Порядок медичної евакуації військовослужбовців, які постраждали від російської агресії.

Цей крок має значно покращити надання допомоги, забезпечуючи швидше та ефективніше лікування для захисників з тяжкими пораненнями.

Повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Прицільне доправлення до спеціалізованих лікарень

Раніше деякі підрозділи вже застосовували схожий підхід, домовляючись із медзакладами. Тепер цей механізм стає обов’язковим для всієї системи допомоги.

Модель передбачає, що в певних випадках пацієнтів евакуюватимуть безпосередньо до тих лікарень, де є необхідні ресурси та фахівці для надання спеціалізованої допомоги, оминаючи зайві етапи, — пояснили в Міністерстві охорони здоров’я.

Головна мета нововведень — скоротити час транспортування, мінімізувати ризики ускладнень та якнайшвидше надати якісну медичну допомогу.

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Для кого це критично важливо?

Така прицільна евакуація є життєво необхідною для військових з:

черепно-мозковими травмами;

складними переломами;

опіками;

ураженнями внутрішніх органів;

пораненнями великих судин;

іншими критичними станами.

У цих випадках будь-яке зволікання або кілька етапів перевезення можуть значно погіршити стан пацієнта або призвести до інвалідності.

Координація та логістика процесу

Евакуація відбуватиметься до:

надкластерних та кластерних лікарень;

державних медзакладів, що співпрацюють з Національною службою здоров’я України;

приватних медичних закладів (за їхньої згоди).

Лікарні будуть постійно моніторитися на наявність вільних ліжок, щоб оперативно визначати маршрут евакуації та уникнути перевантаження.

Координацію всього процесу візьме на себе Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ.

Він визначатиме заклади для прийому, організовуватиме взаємодію з обласними центрами екстреної медичної допомоги (ЕМД) та забезпечуватиме логістику.

Перевезення поранених між медзакладами здійснюватимуть саме обласні центри ЕМД, які мають для цього всі необхідні ресурси та досвід.

Цей новий механізм покликаний забезпечити українським захисникам швидку та високоякісну медичну допомогу, що є ключовим для їхнього одужання та повернення до повноцінного життя.

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