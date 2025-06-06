Защитникам в помощь: как новый порядок медицинской эвакуации изменит спасение раненных

Кабинет Министров Украины утвердил обновленный Порядок медицинской эвакуации военнослужащих, пострадавших от российской агрессии.

Это решение призвано значительно улучшить оказание помощи, обеспечивая более быстрое и эффективное лечение для защитников с тяжёлыми ранениями.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Прицельная доставка в специализированные больницы

Ранее некоторые подразделения уже применяли похожий подход, договариваясь с медицинскими учреждениями.

Теперь этот механизм становится обязательным для всей системы помощи.

Модель предусматривает, что в определённых случаях пациентов будут эвакуировать непосредственно в те медицинские учреждения, где есть необходимые ресурсы и специалисты для оказания специализированной помощи, минуя лишние этапы, — пояснили в Минздраве.

Главная цель нововведений — сократить время транспортировки, минимизировать риски осложнений и максимально быстро оказать качественную медицинскую помощь.

Для кого это критически важно?

Такая прицельная эвакуация жизненно необходима для военных с:

черепно-мозговыми травмами;

сложными переломами;

ожогами;

поражениями внутренних органов;

ранениями крупных сосудов;

другими критическими состояниями.

В этих случаях любое промедление или несколько этапов перевозки могут значительно ухудшить состояние пациента или привести к инвалидности.

Координация и логистика процесса

Эвакуация будет осуществляться в:

надкластерные и кластерные больницы;

государственные медучреждения, сотрудничающие с Национальной службой здоровья Украины;

частные медицинские учреждения (при их согласии).

Больницы будут постоянно мониториться на наличие свободных коек, что позволит оперативно определять маршрут эвакуации и избегать перегрузки отдельных учреждений.

Координацию всего процесса возьмёт на себя Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МОЗ.

Он будет определять учреждения для приёма, организовывать взаимодействие с областными центрами экстренной медицинской помощи (ЭМП) и обеспечивать логистику.

Перемещение раненых между медучреждениями будут осуществлять именно областные центры ЭМП, которые имеют для этого все необходимые ресурсы и опыт.

Этот новый механизм призван обеспечить украинским защитникам быструю и высококачественную медицинскую помощь, что является ключевым для их выздоровления и возвращения к полноценной жизни.

