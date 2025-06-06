Для тебя Новости

Защитникам в помощь: как новый порядок медицинской эвакуации изменит спасение раненных

Мария Дзюба, редактор сайта 06 июня 2025, 17:15 2 мин.
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь